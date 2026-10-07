Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Πόροι συνολικού ύψους 97.845.000 ευρώ κατανέμονται για τη στήριξη Δήμων, Περιφερειών, Συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η κατανομή έγινε με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, έπειτα από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, υπό την προεδρία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026–2030. Αφορά έργα αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο να επανέλθουν το ταχύτερο δυνατό σε λειτουργία βασικά δίκτυα και υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ειδικό πρόγραμμα διαμορφώνει ένα πλαίσιο δράσεων για περιοχές που έχουν ήδη πληγεί ή απειλούνται από φυσικές καταστροφές, δίνοντας έμφαση τόσο στην έγκαιρη πρόληψη όσο και στην ταχεία αποκατάσταση.

Στην ανακοίνωση, πάντως, δεν περιλαμβάνεται αναλυτική κατανομή των κονδυλίων ανά Δήμο ή Περιφέρεια ούτε κατάλογος των έργων που θα χρηματοδοτηθούν.