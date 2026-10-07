Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 1,17%, στα 101,76 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας ενίσχυσε εκ νέου τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή, επισκιάζοντας τη σταδιακή ανάκαμψη της προσφοράς αργού στην περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ για παράδοση Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 1,17%, στα 101,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό για παράδοση Νοεμβρίου σημείωσε άνοδο 1,26%, φθάνοντας στα 90,57 δολάρια το βαρέλι.

Δύο αντίρροπες δυνάμεις

Η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, η φυσική προσφορά πετρελαίου εμφανίζει σημάδια βελτίωσης. Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν, οι ποσότητες πετρελαίου που διοχετεύθηκαν μέσω του αγωγού East-West είχαν φθάσει τα 5,8 εκατ. βαρέλια έως το πρωί της Τρίτης.

Από την άλλη πλευρά, η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας επαναφέρει στο προσκήνιο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές. Η σαουδαραβική αεροπορική αρχή ανέφερε ότι τα αεροδρόμια στις πόλεις Τζιζάν και Νατζράν έγιναν στόχος δύο επιθέσεων, καθώς εντείνονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Υεμένης.

Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία στις αγορές, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να απειλήσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και να επηρεάσει τη μεταφορά αργού από μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του κόσμου.