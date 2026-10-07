Η νέα μεθοδολογία δημοσιεύθηκε χθες (06/10) στο ΦΕΚ και αφορά τους σταθμούς ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένοι στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Νέους κανόνες στον τρόπο με τον οποίο οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αυξάνουν ή μειώνουν την παραγωγή τους βάζει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Στόχος είναι να αποφεύγονται οι απότομες αυξομειώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Η νέα μεθοδολογία δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ και αφορά τους σταθμούς ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένοι στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την επιβολή περιορισμών στον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η ενεργός ισχύς των συγκεκριμένων μονάδων.

Με απλά λόγια, το πρόβλημα που θέλουν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές είναι το εξής: ένας σταθμός ΑΠΕ μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποφασίσει να μειώσει απότομα την παραγωγή του. Αν το ίδιο συμβεί ταυτόχρονα σε πολλούς σταθμούς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να χαθεί από το σύστημα μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Μια τέτοια ξαφνική μεταβολή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ισορροπία και την ασφάλεια του δικτύου.

Και αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα θεωρητικό σενάριο. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν παρατηρηθεί στην Ελλάδα περιπτώσεις κατά τις οποίες σταθμοί ΑΠΕ περιόρισαν από μόνοι τους την παραγωγή τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λόγω αρνητικών ή μηδενικών τιμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη απώλεια μεγάλης παραγωγής και να δημιουργήσει «σοβαρότατο κίνδυνο» για τη λειτουργία του συστήματος.

Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Με το νέο πλαίσιο μπαίνει ουσιαστικά ένα «φρένο» στις απότομες αλλαγές. Όταν ένας παραγωγός ΑΠΕ αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία να αλλάξει την παραγωγή ενός σταθμού, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική εντολή από τον ΑΔΜΗΕ ή τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης που τον εκπροσωπεί, η αλλαγή δεν θα μπορεί να γίνεται απότομα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παραγωγή θα πρέπει να μεταβάλλεται σταδιακά και γραμμικά μέσα σε δέκα λεπτά, λαμβάνοντας υπόψη και ένα όριο ανοχής. Η δεκάλεπτη αυτή περίοδος θα ξεκινά πέντε λεπτά πριν από την έναρξη της αντίστοιχης Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.

Στην πράξη, αντί ένας σταθμός να «κόβει» απότομα μεγάλη ποσότητα παραγωγής, η μείωση θα πρέπει να γίνεται ομαλότερα. Έτσι δίνεται περισσότερος χρόνος στο ηλεκτρικό σύστημα να προσαρμοστεί στη μεταβολή και περιορίζεται ο κίνδυνος να δημιουργηθούν μεγάλες ανισορροπίες.

Το νέο καθεστώς συνοδεύεται όμως και από χρεώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. Ο ΑΔΜΗΕ θα μπορεί να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους. Εφόσον διαπιστώνει ότι ένας σταθμός άλλαξε την παραγωγή του χωρίς σχετική εντολή και χωρίς να ακολουθήσει τον κανόνα της δεκάλεπτης γραμμικής μεταβολής, θα υπολογίζεται Χρέωση μη Συμμόρφωσης (πέναλτι).

Το ποσό θα υπολογίζεται με βάση την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού και τη μοναδιαία Χρέωση μη Συμμόρφωσης. Το ακριβές ύψος της χρέωσης, όπως και το όριο ανοχής που θα ισχύει, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Η ΡΑΑΕΥ έδωσε στον ΑΔΜΗΕ προθεσμία τριών μηνών για να καταθέσει σχετική εισήγηση, ώστε να προχωρήσει η πλήρης εφαρμογή της μεθοδολογίας.

Τις χρεώσεις θα τιμολογεί και θα εισπράττει ο ΔΑΠΕΕΠ, αφού προηγουμένως ενημερώνεται από τον ΑΔΜΗΕ για τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε παραγωγό.