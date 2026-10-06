Το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να εισπράξει την επίμαχη οφειλή είχε παραγραφεί.

Μπλεγμένος με ένα χρέος της μητέρας του που ξεπερνούσε τις 64.000 ευρώ βρέθηκε φορολογούμενος, με αποτέλεσμα να του κρατήσουν πάνω από 32.000 ευρώ όταν θέλησε να πουλήσει ακίνητό του.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη τροπή όταν ο φορολογούμενος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να εισπράξει τη συγκεκριμένη οφειλή είχε παραγραφεί. Όταν, όμως, ζήτησε πίσω τα 32.755,94 ευρώ που είχαν ήδη παρακρατηθεί, το αίτημά του απορρίφθηκε.

Όλα ξεκίνησαν από μια οφειλή 64.151,88 ευρώ, η οποία είχε βεβαιωθεί σε βάρος της μητέρας του. Μετά τον θάνατό της, το χρέος πέρασε στους νόμιμους κληρονόμους, δηλαδή στον ίδιο και στην αδελφή του, ανάλογα με το μερίδιο που είχε ο καθένας στην κληρονομιά.

Χρόνια αργότερα, το 2024, ο άνδρας θέλησε να πουλήσει ακίνητό του και ζήτησε φορολογική ενημερότητα. Εκεί βρέθηκε μπροστά στο παλιό χρέος, καθώς η αίτησή του απορρίφθηκε λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Για να μπορέσει τελικά να προχωρήσει η πώληση του ακινήτου, εκδόθηκε βεβαίωση οφειλής. Έτσι, όταν υπογράφηκε το συμβόλαιο, από τα χρήματα της πώλησης παρακρατήθηκαν 32.755,94 ευρώ και αποδόθηκαν στο Δημόσιο.

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Ο φορολογούμενος, όμως, προσέφυγε στα δικαστήρια και κατάφερε να δικαιωθεί. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να εισπράξει την επίμαχη οφειλή είχε παραγραφεί.

Παράλληλα, έκρινε ότι δεν ήταν νόμιμη ούτε η άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας ούτε η βεβαίωση οφειλής που είχε εκδοθεί.

Η δικαστική διαμάχη, πάντως, δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους άσκησε αίτηση αναίρεσης κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Με τη δικαστική απόφαση στα χέρια του, ο φορολογούμενος ζήτησε τον Ιανουάριο του 2026 να του επιστραφούν τα 32.755,94 ευρώ που είχαν κρατηθεί από την πώληση του ακινήτου, θεωρώντας ότι τα χρήματα είχαν καταβληθεί χωρίς να οφείλονται.

Το ΚΕΒΕΙΣ Αττικής, ωστόσο, απέρριψε το αίτημά του. Έτσι, ο φορολογούμενος προσέφυγε στη ΔΕΔ, ζητώντας να ανατραπεί η αρνητική απάντηση. Η ΔΕΔ δεν εξέτασε τελικά αν ο άνδρας δικαιούται να πάρει πίσω τα 32.755,94 ευρώ.

Ο λόγος ήταν ότι έκρινε πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί φορολογική διαφορά που μπορεί να εξεταστεί μέσω ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιόν της. Με απλά λόγια, η ΔΕΔ έκρινε ότι δεν μπορούσε να αποφασίσει μέσω αυτής της διαδικασίας αν τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν.