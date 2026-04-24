Ραγδαία μεταμόρφωση γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ο χώρος των cryptoassets, με τους παρόχους σχετικών υπηρεσιών να εξελίσσονται πλέον σε πολυσύνθετους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, εγείροντας σημαντικές ανησυχίες για τη σταθερότητα του ευρύτερου οικονομικού συστήματος.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, οι μεγαλύτερες πλατφόρμες δεν περιορίζονται πλέον σε απλές υπηρεσίες ανταλλαγής και φύλαξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που προσομοιάζουν έντονα με δραστηριότητες τραπεζών και επενδυτικών οργανισμών.

Οι λεγόμενοι «πολυλειτουργικοί διαμεσολαβητές crypto» συγκεντρώνουν υπηρεσίες όπως δανεισμό, επενδυτικά προϊόντα με απόδοση (“earn”), παράγωγα και έκδοση token, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα όπου οι χρήστες λειτουργούν ταυτόχρονα ως καταθέτες και επενδυτές. Ωστόσο, σε αντίθεση με το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται συχνά χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, όπως κεφαλαιακά αποθέματα ή πρόσβαση σε μηχανισμούς στήριξης ρευστότητας .

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά από τα επενδυτικά προϊόντα των πλατφορμών αυτών λειτουργούν ουσιαστικά σαν καταθέσεις. Οι χρήστες παραχωρούν την κυριότητα των cryptoassets τους στις εταιρείες, οι οποίες τα αξιοποιούν για δανεισμό, trading ή άλλες δραστηριότητες, επιστρέφοντας ένα μέρος των κερδών ως απόδοση. Αυτό δημιουργεί υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες, παρόμοιες με τραπεζικές καταθέσεις, χωρίς όμως να υφίσταται αντίστοιχη εποπτεία ή εγγύηση .

Παράλληλα, οι εταιρείες αυτές εκτίθενται σε σημαντικούς κινδύνους ρευστότητας και αγοράς. Η πρακτική χρηματοδότησης μακροπρόθεσμων επενδύσεων με κεφάλαια που μπορούν να αναληφθούν άμεσα δημιουργεί συνθήκες αστάθειας, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας. Σε ένα τέτοιο σενάριο, μαζικές αναλήψεις από χρήστες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναγκαστικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά .

Τα πρόσφατα γεγονότα επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες. Η κατάρρευση μεγάλων πλατφορμών όπως η Celsius και η FTX, αλλά και επεισόδια έντονης αστάθειας όπως το «flash crash» του 2025, ανέδειξαν πώς οι κίνδυνοι μπορούν να μεταδοθούν γρήγορα εντός του οικοσυστήματος, με πιθανές επιπτώσεις και στην παραδοσιακή χρηματοπιστωτική αγορά .

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αυξανόμενη διασύνδεση των crypto πλατφορμών με το συμβατικό χρηματοπιστωτικό σύστημα – μέσω τραπεζών, επενδυτικών προϊόντων και θεσμικών επενδυτών – καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πιο αυστηρή εποπτεία. Προτείνεται ένας συνδυασμός ρυθμιστικών παρεμβάσεων που θα καλύπτει τόσο τις ίδιες τις εταιρείες όσο και τις επιμέρους δραστηριότητές τους, ώστε να περιοριστούν οι συστημικοί κίνδυνοι .