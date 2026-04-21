Στο στόχαστρο άμυνα και ενέργεια.

Η JPMorgan ανακοίνωσε την επέκταση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων στην ηπειρωτική Ευρώπη, στοχεύοντας στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας της Δύσης. Η πρωτοβουλία, γνωστή ως Security and Resiliency Initiative (SRI), είχε αρχικά ξεκινήσει στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2025 και επεκτάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο λίγους μήνες αργότερα.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Jamie Dimon, η κίνηση αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανάγκη των δυτικών οικονομιών να μειώσουν την εξάρτησή τους από «απρόβλεπτες πηγές» για κρίσιμα αγαθά, όπως τα στρατηγικά ορυκτά και οι τεχνολογίες αιχμής. Όπως σημείωσε, η κοινή ασφάλεια, η ελευθερία και η οικονομική ανάπτυξη ΗΠΑ και Ευρώπης εξαρτώνται από μια πιο συντονισμένη προσέγγιση σε αυτούς τους τομείς.

Το δεκαετές πρόγραμμα εστιάζει σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων της άμυνας και της αεροδιαστημικής, της ενεργειακής ανεξαρτησίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της υγειονομικής περίθαλψης και των προηγμένων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Συνολικά, καλύπτει περίπου 30 υποτομείς — από τη ναυπηγική και τη διαστημική βιομηχανία έως την κυβερνοασφάλεια και την πυρηνική ενέργεια.

Η επέκταση του SRI έρχεται σε μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης για τον ευρωπαϊκό αμυντικό και αεροδιαστημικό τομέα. Μεγάλες εταιρείες όπως η Airbus, η Rolls-Royce Holdings και η Rheinmetall έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση παραγγελιών και εσόδων, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το NATO ενισχύουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Το πρόγραμμα θα δώσει έμφαση σε βασικές ευρωπαϊκές οικονομίες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Ιταλία, ενώ παράλληλα θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Η JPMorgan σχεδιάζει να αξιοποιήσει το πλήρες φάσμα των τραπεζικών της υπηρεσιών για να στηρίξει εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του SRI, ακόμη και προσφέροντας χρηματοδοτήσεις μικρότερης κλίμακας από τις συνήθεις, εφόσον πρόκειται για κρίσιμους τομείς. Όπως επισημαίνουν στελέχη της τράπεζας, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας σε ενέργεια, ημιαγωγούς και άλλους στρατηγικούς τομείς θεωρείται απαραίτητη για τη μείωση των γεωπολιτικών και οικονομικών κινδύνων στο μέλλον.