Πτώση καταγράφεται στις τιμές χονδρικής των υγρών καυσίμων στην ελληνική αγορά κατά το διάστημα από τις 7 έως τις 18 Απριλίου 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των διυλιστηρίων Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά 10 περίπου δολάρια το βαρέλι στο επίμαχο διάστημα.

Στις βενζίνες, η αμόλυβδη 95 οκτανίων παρουσίασε σημαντική υποχώρηση, καθώς από περίπου 1.539 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις αρχές του μήνα μειώθηκε στα 1.481 ευρώ έως τα μέσα Απριλίου, με αντίστοιχη εικόνα να καταγράφεται και στις τιμές της Motor Oil. Παράλληλα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων κινήθηκε πτωτικά, υποχωρώντας από τα 1.611 ευρώ στα 1.551 ευρώ ανά κυβικό μέτρο μέσα σε έντεκα ημέρες.

Ανάλογη πορεία ακολούθησε και το πετρέλαιο κίνησης, όπου οι τιμές σημείωσαν αισθητή πτώση από περίπου 1.495 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις αρχές Απριλίου σε 1.335 ευρώ στα μέσα του μήνα. Μείωση καταγράφηκε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο διαμορφώθηκε από τα 1.394 ευρώ στα περίπου 1.246 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, αντανακλώντας την πτωτική τάση της αγοράς.

Σημαντική αποκλιμάκωση σημειώθηκε και στην αγορά υγραερίων, με το LPG κίνησης να υποχωρεί από τα 1.672 ευρώ ανά μετρικό τόνο σε 1.447 ευρώ, ενώ πτωτική πορεία ακολούθησαν και τα υγραέρια θέρμανσης και βιομηχανικής χρήσης. Αντίστοιχα, μειώσεις καταγράφηκαν στο προπάνιο και το βουτάνιο, επιβεβαιώνοντας τη συνολική υποχώρηση των ενεργειακών προϊόντων.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι τιμές στο μαζούτ, το οποίο μειώθηκε από περίπου 720 ευρώ ανά μετρικό τόνο σε 636 ευρώ, ενώ σημαντική ήταν η αποκλιμάκωση και στην κηροζίνη, η οποία διαμορφώθηκε κοντά στα 1.253 ευρώ από περίπου 1.476 ευρώ στις αρχές του μήνα.

Την ίδια ώρα, σταθεροποιητική εικόνα παρουσιάζουν οι τιμές στη λιανική αγορά, μετά την πασχαλινή περίοδο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις 19 Απριλίου 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,029 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων ανήλθε στα 2,259 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης καταγράφηκε στα 1,963 ευρώ ανά λίτρο, με το υγραέριο κίνησης να παραμένει η οικονομικότερη επιλογή στα 1,342 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον διαμορφώθηκε στα 1,789 ευρώ ανά λίτρο, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση εμφανίζεται μειωμένη λόγω εποχικότητας.