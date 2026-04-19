Ασφαλής εμφανίζεται προς το παρόν ο εφοδιασμός της χώρας με καύσιμα, ωστόσο η αβεβαιότητα εντείνεται όσο η κρίση στον Περσικό Κόλπο παραμένει σε εξέλιξη και η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ δεν έχει αποκατασταθεί. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν ήδη εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία τους για περίπου δύο μήνες, έχοντας αντικαταστήσει τις προμήθειες από την περιοχή με εναλλακτικές πηγές.

Η χώρα διαθέτει τέσσερα διυλιστήρια – σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη από την HELLENIQ ENERGY και στους Αγίους Θεοδώρους από τη Motor Oil – τα οποία όχι μόνο καλύπτουν πλήρως την εγχώρια ζήτηση αλλά διατηρούν και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, με πάνω από το 50% της παραγωγής να κατευθύνεται στο εξωτερικό. Τα αποθέματα ασφαλείας υπερβαίνουν το όριο των 90 ημερών, προσφέροντας ένα σημαντικό «μαξιλάρι» σε περίπτωση διαταραχών.

Παρά τη σχετική επάρκεια, η αγορά παρακολουθεί με αυξανόμενο προβληματισμό τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μια παρατεταμένη κρίση αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη διεθνή προσφορά πετρελαίου, καθιστώντας δυσκολότερη και ακριβότερη την προμήθεια αργού. Ήδη, τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν στραφεί σε νέες πηγές, όπως η Λιβύη, η Βόρεια Θάλασσα, η Αίγυπτος αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που άφησε η διακοπή ροών από τον Περσικό Κόλπο.

Ενδεικτικό είναι ότι η Motor Oil αντικατέστησε πλήρως το ιρακινό αργό, που πριν από την κρίση κάλυπτε το 74% του μείγματός της, ενώ η HELLENIQ ENERGY αναπλήρωσε το 20%-25% των αναγκών της που εξαρτώνταν από διελεύσεις μέσω του Ορμούζ. Ωστόσο, η αναζήτηση φορτίων για τους επόμενους μήνες συνεχίζεται με αυξημένο ανταγωνισμό, καθώς ευρωπαϊκά και ασιατικά διυλιστήρια διεκδικούν περιορισμένες ποσότητες.

Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί για σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ, ενδέχεται να χρειαστούν έως και δύο χρόνια για την αποκατάσταση σημαντικού μέρους της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχει χαθεί, ενώ οι απώλειες μπορεί να φτάνουν έως και τα 12 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Ευρώπη, όπου καταγράφεται έλλειμμα σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα. Η εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με την περιοχή να καλύπτει περίπου το 75% των καθαρών εισαγωγών αεροπορικών καυσίμων. Αν και η Ελλάδα εμφανίζεται πλεονασματική, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει απομονωμένα από τη συνολική ευρωπαϊκή εικόνα.

Σε κυβερνητικό επίπεδο, οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στις τιμές και τις επιπτώσεις τους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές διατηρεί την πίεση υψηλή.

Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας την πιθανή παράταση των μέτρων στήριξης, όπως η επιδότηση στο ντίζελ, εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, αναμένεται και η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με νέα εργαλεία αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.