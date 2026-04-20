Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.259,73 μονάδες με απώλειες 2,14%

Το κλίμα της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) διαμορφώθηκε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τους πωλητές να επικρατούν.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.259,73 μονάδες με απώλειες 2,14%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 237,57 εκατ. ευρώ από τα 365,4 εκατ. της Παρασκευής, με τα πακέτα να ανέρχονται στα 12,6 εκατ. ευρώ σε 26 συναλλαγές, εκ των οποίων 3 στην Πειραιώς για 4,2 εκατ. και 2 στην ΕΤΕ για 2 εκατ. Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 34,51 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο του ταμπλό 40 τίτλοι έκλεισαν με άνοδο έναντι 87 με πτώση και 74 αμετάβλητοι.

Ο FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 5.748,47 μονάδες με -2,33%, ο FTSEM μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 2.843,59 μονάδες με -0,37% και ο τραπεζικός δείκτης στις 2.618,36 μονάδες με -3,62%.

Στον τραπεζικό κλάδο, όπου συγκεντρώθηκε το 54% του τζίρου με 128,8 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 14,38 ευρώ με -4,2% και τζίρο 47 εκατ. Η Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 8,36 ευρώ με -3,6% και τζίρο 29,6 εκατ., η Alpha στα 3,79 ευρώ με -3,6% και τζίρο 28,4 εκατ. και η Eurobank στα 3,95 ευρώ με -3,19% και τζίρο 18 εκατ. Η Κύπρου έκλεισε με -2,71% και τζίρο 4,4 εκατ., η Optima με -3,74% και τζίρο 1,2 εκατ. και η Credia στα 1,17 ευρώ με -3,77% και τζίρο 3,6 εκατ.

Η Metlen έκλεισε στα 34,66 ευρώ με -4,52% και τζίρο 22,4 εκατ., η Motor Oil στα 34,96 ευρώ με -4,27% και τζίρο 10 εκατ. και η HELLENiQ Energy στα 9,36 ευρώ με -3,65% και τζίρο 2 εκατ. Η ΕΛΧΑ έκλεισε στα 4,01 ευρώ με -4,4% και τζίρο 719 χιλ. και η Aegean στα 13,06 ευρώ με -4,39% και τζίρο 2,4 εκατ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε με -0,24% και τζίρο 10,8 εκατ., ο ΟΤΕ με -0,28% και τζίρο 7,8 εκατ. και η ΔΕΗ με -0,37% και τζίρο 6,4 εκατ.

Από τις μετοχές του 25άρη που έκλεισαν με θετικό πρόσημο, η Coca Cola σημείωσε άνοδο 0,79% με τζίρο 436 χιλ. και η Jumbo +0,49% με τζίρο 3,9 εκατ.

Στα mid caps η Κρι Κρι έκλεισε στα 23,95 ευρώ με +4,13% και τζίρο 309 χιλ. και η Intralot στα 1,06 ευρώ με +1,14% και τζίρο 3,7 εκατ. Κέρδη άνω του 1% σημείωσαν επίσης ΟΛΘ με τζίρο 148 χιλ. και Quest με τζίρο 98 χιλ. Αντίθετα, η Austriacard έκλεισε με -2,33% και τζίρο 231 χιλ., η Ideal με -2,21% και τζίρο 237 χιλ. και η Noval με -2,22% και τζίρο 45 χιλ.