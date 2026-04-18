Να περιμένουμε δημοσκοπήσεις από την εβδομάδα που έρχεται.
Ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο -και- εκλογολόγος της κυβέρνησης, έχει ήδη κάνει τα ...κουμάντα του και αναμένει προς ανάλυση τα αποτελέσματα, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε γκάλοπ και σε μέσα ενημέρωσης.
Τι αναμένουμε μεταξύ άλλων;
Πρώτον, πόσο επηρεάστηκε η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεύτερον, κερδίζει και πόσο το ΠΑΣΟΚ που δείχνει να βρίσκεται στις καλύτερες στιγμές του;
Τρίτον, ανεβαίνουν τα λεγόμενα «αντισυστημικά» κόμματα ή όχι;
Τέταρτο, πόσο αυξάνεται το ποσοστό που αποστρέφεται την πολιτική;
Πέμπτο, θα μετρηθεί το κόμμα Τσίπρα, που δείχνει να ανησυχεί Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη ή και οι άλλες εταιρίες θα ακολουθήσουν την πρωτοβουλία της ALCO και της τηλεόρασης του «Άλφα» να μην το μετράει, παρότι μέχρι τώρα το έκανε;
Για να δούμε...
Β.Σκ.