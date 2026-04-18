Έρχονται μετρήσεις την επόμενη εβδομάδα.

Ο Θοδωρής Λιβάνιος, ο -και- εκλογολόγος της κυβέρνησης, έχει ήδη κάνει τα ...κουμάντα του και αναμένει προς ανάλυση τα αποτελέσματα, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε γκάλοπ και σε μέσα ενημέρωσης.

Τι αναμένουμε μεταξύ άλλων;

Πρώτον, πόσο επηρεάστηκε η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεύτερον, κερδίζει και πόσο το ΠΑΣΟΚ που δείχνει να βρίσκεται στις καλύτερες στιγμές του;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τρίτον, ανεβαίνουν τα λεγόμενα «αντισυστημικά» κόμματα ή όχι;

Τέταρτο, πόσο αυξάνεται το ποσοστό που αποστρέφεται την πολιτική;

Πέμπτο, θα μετρηθεί το κόμμα Τσίπρα, που δείχνει να ανησυχεί Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη ή και οι άλλες εταιρίες θα ακολουθήσουν την πρωτοβουλία της ALCO και της τηλεόρασης του «Άλφα» να μην το μετράει, παρότι μέχρι τώρα το έκανε;

Για να δούμε...

Β.Σκ.