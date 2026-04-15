Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 10,1% το περασμένο έτος, επίδοση που φέρνει τη χώρα πίσω μόνο από την Κροατία, όπου η αύξηση ανήλθε στο 17,6%.

Η εικόνα στην Αθήνα είναι ακόμη πιο πιεστική για τα νοικοκυριά, καθώς το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου αντιστοιχεί πλέον στο 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στις πρωτεύουσες της Ε.Ε. διαμορφώνεται στο 33,8%. Για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 93,6%, έναντι 45,6% στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η ανάλυση του ΚΕΦΙΜ, που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδος, υπογραμμίζει ότι η οικονομική προσβασιμότητα της στέγης στην Ελλάδα επιδεινώνεται σταθερά, καθώς οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα εισοδήματα. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ στην Ε.Ε.-27 οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν το 2025 κατά 5,5% και τα ενοίκια κατά 3,2%, η ελληνική αγορά κινήθηκε σε πολλαπλάσιους ρυθμούς.

Στην Αττική, το κόστος ενοικίασης για ένα τυπικό διαμέρισμα 50-60 τ.μ. ανέρχεται πλέον σε περίπου 1.150 ευρώ, ενώ για ένα οικογενειακό διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων αγγίζει τα 1.500 ευρώ. Με δεδομένο ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ, η ενοικίαση ενός τυπικού τριών δωματίων απορροφά σχεδόν το σύνολο του εισοδήματος ενός εργαζομένου.

Η μελέτη αποδίδει την έντονη άνοδο των ενοικίων σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η αυξημένη ζήτηση λόγω τουρισμού και βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, η περιορισμένη κατασκευή νέων κατοικιών κατά την περίοδο της κρίσης, η εισροή ξένων επενδύσεων μέσω του προγράμματος Golden Visa, η διατήρηση μεγάλου αριθμού κλειστών διαμερισμάτων και η συνολική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ιστορική πορεία των ενοικίων αποτυπώνει τις έντονες διακυμάνσεις της ελληνικής αγοράς τα τελευταία 25 χρόνια. Μετά από άνοδο 53% την περίοδο 2000-2011, ακολούθησε πτώση 26% στα χρόνια της κρίσης, ενώ από το 2022 και μετά η αγορά έχει εισέλθει εκ νέου σε φάση απότομης ανόδου. Παρά το γεγονός ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πραγματικούς όρους χαμηλότερα από τα προ κρίσης υψηλά, η σημαντική υποχώρηση των εισοδημάτων καθιστά σήμερα τη στέγαση βαρύτερο οικονομικό φορτίο για τα νοικοκυριά σε σχέση με τη δεκαετία του 2000.

«Η στεγαστική κρίση δεν αφορά μόνο την αγορά ακινήτων, αλλά την καθημερινότητα, τις προοπτικές και την ποιότητα ζωής χιλιάδων νοικοκυριών», σημειώνει ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί πολιτικές ενίσχυσης της προσφοράς κατοικιών, περιορισμού των στρεβλώσεων της αγοράς και στοχευμένης στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία καταδεικνύει ότι, παρά το γεγονός πως η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη τα ακριβότερα ενοίκια στην Ευρώπη σε απόλυτες τιμές, συγκαταλέγεται πλέον στις πιο επιβαρυμένες χώρες ως προς τη σχέση ενοικίου και εισοδήματος, με την Αθήνα να εξελίσσεται σε μία από τις λιγότερο προσιτές πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους μόνιμους κατοίκους της.