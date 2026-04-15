Με την υπογραφή της σύμβασης, ο σχεδιασμός για την ερευνητική γεώτρηση εισέρχεται στην τελική του φάση.

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά ο εθνικός σχεδιασμός για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων, καθώς σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, υπογράφεται η σύμβαση γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα προς την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν πενήντα χρόνια.

Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της Stena Drilling, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και των πρέσβεων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και της Σουηδίας Χάκαν Εμσγκαρντ.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο σχεδιασμός για την ερευνητική γεώτρηση εισέρχεται στην τελική του φάση, με στόχο η υλοποίηση του έργου να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2027 από το υπερσύγχρονο πλοίο-γεωτρύπανο «Stena DrillMAX».

Το «Stena DrillMAX» αποτελεί γεωτρύπανο έκτης γενιάς, κατασκευασμένο το 2007 από τη Samsung Heavy Industries και επιχειρεί υπό τη διαχείριση της Stena Drilling. Ανήκει στη σειρά DrillMAX, η οποία έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις υπεράκτιας γεώτρησης σε ακραίες συνθήκες, διαθέτοντας δυνατότητα λειτουργίας σε βάθη νερού έως 3.000 μέτρα και γεωτρήσεων σε βάθη που ξεπερνούν τα 10 χιλιόμετρα, επιτρέποντας πρόσβαση σε κοιτάσματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν τεχνικά απρόσιτα.

Η επιχειρησιακή του υπεροχή στηρίζεται σε προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, όπως το σύστημα δυναμικής τοποθέτησης DP3 που διατηρεί το σκάφος σταθερό χωρίς αγκυροβόληση μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενων προπελών, καθώς και το σύστημα dual-activity drilling που επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών γεώτρησης, μειώνοντας αισθητά τον απαιτούμενο χρόνο και το λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, διαθέτει προηγμένο σύστημα αποτροπής εκροών (BOP), το οποίο ελέγχει την πίεση και σφραγίζει το φρέαρ σε περίπτωση ανάγκης, αποτρέποντας ανεξέλεγκτες διαρροές πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με μήκος 228 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα και μεταφορική ικανότητα περίπου 97.000 τόνων, το «Stena DrillMAX» μπορεί να φιλοξενήσει έως και 180 μέλη πληρώματος, ενώ διαθέτει εκτεταμένους αποθηκευτικούς χώρους, συστήματα παραγωγής ενέργειας, βαρέα γερανοφόρα μηχανήματα και εξειδικευμένο εξοπλισμό γεώτρησης για παρατεταμένες αποστολές χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, καθώς το «Stena DrillMAX» είναι το πρώτο γεωτρύπανο παγκοσμίως που έλαβε την πιστοποίηση DNV «Abate (P)» για τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, ενισχύοντας το προφίλ του ως μία από τις πλέον προηγμένες και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένες μονάδες υπεράκτιας γεώτρησης διεθνώς.