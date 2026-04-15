Για «ιστορική στιγμή» μίλησε ο Παπασταύρου.

Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την πραγματοποίηση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στη χώρα μετά από σχεδόν μισό αιώνα, πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Στην εκδήλωση που που έγινε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρόντες είναι οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλυ Γκιλφόιλ και της Σουηδίας, Χακάν Εμσγκαρτν.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην ομιλία του, χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή» για τη χώρα την υπογραφή της σύμβασης, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα κομβικό βήμα στον εθνικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων. Όπως ανέφερε, η ερευνητική γεώτρηση που προγραμματίζεται για το 2027 μπορεί να ενισχύσει την οικονομία, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, με παράλληλη τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=Pg1lE100HGE}

Τελετή Υπογραφής Σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 ‎

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Your excellencies, honorable guests,

Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, που υλοποιεί τον εθνικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και την ταχεία ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων.

Που κάνει επιτέλους πράξη προσδοκίες, μελέτες και σχεδιασμό δεκαετιών.

Και είναι ιστορική, γιατί από σήμερα μετράμε σε μήνες, σε μέρες, μετράμε αντίστροφα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2027.

Σε 300 περίπου μέρες από τώρα, θα γίνει η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, στο σημείο Ασωπός 1 του Βορειοδυτικού Ιονίου.

Η ονομασία «Ασωπός 1» προσδίδει στον ερευνητικό στόχο έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέει τη σύγχρονη ενεργειακή προσπάθεια της Πατρίδας μας με τη μυθολογική παρακαταθήκη της χώρας μας.

Η στιγμή είναι ιστορική και διότι, αν οι ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου στο σημείο Ασωπός 1 επιβεβαιωθούν και επιτρέπουν εμπορική εκμετάλλευση, τότε θα οδηγήσει την Πατρίδα μας σε ένα άλμα οικονομικής ανάπτυξης και γεωπολιτικής ισχύος.

Και πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας θα είναι πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική ενεργειακά, ενώ θα έχουμε ιδιαίτερα αυξημένα δημόσια έσοδα για όλους -τουλάχιστον το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο δημόσιο-, περισσότερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, απόκτηση τεχνογνωσίας και υψηλής εξειδίκευσης, επενδύσεις και ανάπτυξη υποδομών.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και με χρήση της τελευταίας τεχνολογίας, διασφαλίζουμε ότι κάθε δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες.

Θα ήθελα εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας και να συγχαρώ την κοινοπραξία της Exxon - Energean - HelleniqEnergy για τον επαγγελματισμό τους, την ανταπόκρισή τους και τη συνεργασία που είχαμε σε πολύ απαιτητικούς ρυθμούς, για να φτάσουμε στη σημερινή υπογραφή.

Μία κοινοπραξία διεθνούς εμβέλειας, η οποία θα αναλάβει τη σημαντική επένδυση των 5 δις, εφόσον το κοίτασμα αξιολογηθεί ως εμπορικά εκμεταλλεύσιμο.

Μία επένδυση που θα φέρει νέες θέσεις εργασίας, τεχνογνωσία, και θα ενισχύσει τη χώρα μας ως επενδυτικό προορισμό στον τομέα της ενέργειας, αναβαθμίζοντας συνολικά τις προοπτικές του τομέα υδρογονανθράκων και σε άλλα οικόπεδα.

Και να καλωσορίσω στη χώρα μας τη Stena Drilling.

Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι μέρος της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, η οποία βασίζεται σε μία ισορροπημένη προσέγγιση.

Αξιοποιούμε τους φυσικούς μας πόρους με σύνεση και σεβασμό στο περιβάλλον.

Αλλά και με επίγνωση ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά μέρος της εθνικής μας ασφάλειας.

Αξιοποιούμε υπεύθυνα τους εγχώριους φυσικούς μας πόρους, επιταχύνουμε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγχρόνως επιταχύνουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων, ως μέρος μιας ρεαλιστικής ενεργειακής μετάβασης.

Σε μόλις 12 μήνες από πέρυσι έχουμε προσθέσει 3 Gigawatt από ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μίγμα.

Μέχρι το 2019 είχαμε 6,3 GW συνολικά και σήμερα έχουμε 18 GW, τρεις φορές πάνω μέσα σε 6 χρόνια.

Επιπλέον, η μετάβαση αυτή, σε συνδυασμό με την ωρίμανση της αγοράς και την θωράκιση του θεσμικού πλαισίου που ενισχύει τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών, όπως είδαμε και το Πάσχα.

Σταθερό δίκτυο, διαφοροποίηση πηγών, ενεργειακή ασφάλεια και διαρκής προσπάθεια για προσιτές τιμές για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Και αν όλα αυτά είχαν ιδιαίτερη αξία προ κρίσης, σήμερα, στο διεθνές περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας, η διαφοροποίηση των πηγών και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας αποτελούν στρατηγική αναγκαιότητα.

Και αποδεικνύει εμφατικά την ορθότητα του σχεδιασμού της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της απόφασής του για επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Το προσωπικό στοίχημα που είχα θέσει πριν από έναν χρόνο, τέτοια εποχή, μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο, την ΕΔΕΥΕΠ, τον Άρη Στεφάτο, καθώς και με τα στελέχη του ΥΠΕΝ και τους συνεργάτες μου ήταν να δουλέψουμε ακατάπαυστα με συνέπεια και αφοσίωση, για να πάμε την Πατρίδα μας μπροστά.

Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από καρδιάς που σήμερα το κάνουμε πράξη.

Αυτές οι συνεργασίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις στο μέλλον.

Η ενέργεια γίνεται συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και σταθερή γέφυρα που ενώνει Ευρώπη και Αμερική. Η σημερινή παρουσία των πρέσβεων των ΗΠΑ, κ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και της Σουηδίας κ. Håkan Emsgård το αποδεικνύει.

Στο Ζάππειο, 6 μήνες πριν, κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), η συμβολή της Πρέσβειρας ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω εδραίωση και εμβάθυνση των διμερών ενεργειακών μας σχέσεων. Εκεί σχηματίστηκε η κοινοπραξία που σήμερα υπογράφει τη συμφωνία γεώτρησης.

Θα ήθελα να την ευχαριστήσω θερμά, όπως και τον Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum, και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, για τη βοήθειά τους σε όλη αυτή την προσπάθεια.

Η ενέργεια αναδεικνύεται, επίσης, και σε όχημα διασύνδεσης και ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής μας, μέσω του κομβικής σημασίας Κάθετου Διαδρόμου, που θα μεταφέρει αμερικανικό LNG σε πληθυσμό 100 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η ενέργεια είναι ζωή, είναι ασφάλεια, είναι φως, είναι κινητήριος δύναμη.

Προχωρούμε με όραμα, αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της χώρας μας.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς μια ισχυρή, ενεργειακά ασφαλή και βιώσιμη Ελλάδα».

Η σύμβαση γεώτρησης υπογράφεται από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και την εταιρεία Stena Drilling, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και θα ακολουθήσει από την κοινοπραξία η παρουσίαση του Προγράμματος Γεώτρησης.

Stena DrillMAX, ένα πλοίο-γεωτρύπανο 6ης γενιάς

Το Stena DrillMAX είναι ένα πλοίο-γεωτρύπανο 6ης γενιάς, κατασκευασμένο το 2007 από τη Samsung Heavy Industries και λειτουργεί από την εταιρεία Stena Drilling. Ανήκει στη σειρά DrillMAX, μια ομάδα πλοίων υψηλών προδιαγραφών που σχεδιάστηκαν για να ξεπερνούν τα όρια της υπεράκτιας γεώτρησης.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Stena DrillMAX είναι η ικανότητά του να λειτουργεί σε υπερβαθέα ύδατα. Έχει σχεδιαστεί για να επιχειρεί σε βάθη νερού έως 10.000 πόδια (3.000 μέτρα) και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη έως 35.000 πόδια (πάνω από 10 χιλιόμετρα) επιτρέποντας την πρόσβαση σε κοιτάσματα που κάποτε θεωρούνταν απροσπέλαστα.

Η απόδοσή του βασίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα:

* Δυναμική τοποθέτηση (DP3): Χρησιμοποιεί προπέλες ελεγχόμενες από υπολογιστή για να διατηρεί τη θέση του χωρίς αγκυροβόληση.

* Σύστημα διπλής δραστηριότητας: Επιτρέπει ταυτόχρονες εργασίες γεώτρησης, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος, μια λειτουργία γνωστή ως dual-activity drilling.

* Αποτρεπτικό εκροών (BOP): Σύστημα ασφαλείας το οποίο ελέγχει την πίεση και σφραγίζει το φρέαρ σε περίπτωση ανάγκης, αποτρέποντας ανεξέλεγκτες εκροές πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και τήρησης αυστηρότερων κανόνων τέτοιες τεχνολογίες είναι απαραίτητες.

Τα παραπάνω καθιστούν το πλοίο ικανό να λειτουργεί συνεχώς και με ασφάλεια σε δύσκολες συνθήκες.

Μέγεθος και δυνατότητες

Μήκος: 228 μέτρα

Πλάτος: 42 μέτρα

Μεταφορική ικανότητα: περίπου 97.000 τόνοι

Πλήρωμα: έως 180 άτομα

Διαθέτει επίσης μεγάλες αποθήκες για καύσιμα και εξοπλισμό, επιτρέποντας μακροχρόνιες αποστολές χωρίς ανεφοδιασμό. Περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής ενέργειας, βαρέα γερανοφόρα μηχανήματα, εξειδικευμένο εξοπλισμό γεώτρησης και δικλείδες περιβαλλοντικής προστασίας.

Το Stena DrillMAX είναι το πρώτο γεωτρύπανο που έλαβε την πιστοποίηση DNV “Abate (P)”, για τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.