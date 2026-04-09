Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 5.663,91 μονάδες με -2,83%.

Με απώλειες έκλεισε τη Μεγάλη Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών σε μια συνεδρίαση με έντονα χαρακτηριστικά κατοχύρωσης κερδών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.225,74 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,63%. Ο τζίρος ανήλθε στα 330,65 εκατ. ευρώ, με τα 24,1 εκατ. ευρώ να αφορούν πακέτα, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 60,15 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο του ταμπλό, 39 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 93 πτωτικά και 69 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκε στις 5.663,91 μονάδες με -2,83%. Ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε στις 2.707,99 μονάδες με απώλειες 1,4%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.531,12 μονάδες με πτώση 4,51%., Στον τραπεζικό κλάδο, η Alpha Bank έκλεισε στα 3,64 ευρώ με πτώση 5,75%, η Εθνική Τράπεζα στα 14,28 ευρώ, η Πειραιώς στα 8,09 ευρώ με -4% και η Eurobank στα 3,73 ευρώ με απώλειες 5,09%. Η Optima έκλεισε με -4,30%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά 2,98%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Metlen έκλεισε στα 36,10 ευρώ με -3,17%, η Aegean στα επίπεδα του -2,26%, η Lamda Development στο -2,19% και η ΕΥΔΑΠ στο -2,13%. Η Allwyn έκλεισε στα 14,4 ευρώ με απώλειες 4,32%, ενώ η Motor Oil διαμορφώθηκε στα 38,4 ευρώ με -1,13%.

Αντίθετα, η Hellenic Energy έκλεισε στα 9,87 ευρώ με άνοδο 1,75%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 38,80 ευρώ με +1,04%, ο ΟΤΕ με +0,67% και ο Σαράντης με +0,39%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ ξεχώρισε με κλείσιμο στα 3,02 ευρώ και άνοδο 2,03%. Η Intralot έκλεισε στα 0,95 ευρώ με -2,49% και η ΑΒΑΞ στα 3,04 ευρώ με απώλειες 1,1%. Ισχυρότερες πιέσεις καταγράφηκαν στην Ελλάκτωρ με -3,53%, στον ΟΛΘ με -3,53%, στον Φουρλή με -3,37% και στην Intracom με -3,28%.

Στη μικρή κεφαλαιοποίηση, η Prodea έκλεισε με άνοδο 6,25%, η Interlife με +3,65% και η Lavipharm με +2,9%, διαφοροποιούμενες από τη γενικευμένη πτωτική εικόνα της αγοράς.

