Μπορεί η σήραγγα της νέα γραμμής 4 του Μετρό να είναι έτοιμη κατασκευαστικά στο τέλος του 2026, ωστόσο όλα δείχνουν ότι το έργο θα καθυστερήσει να παραδοθεί τουλάχιστον τρία χρόνια, σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Ακόμη όμως και αυτός ο υπολογισμός ενδέχεται να μην είναι ρεαλιστικός. Ειδικότερα όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες μέρες η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του μετρό πηγαίνει για το 2032, αντί για το 2029. Ο ανάδοχος, ωστόσο, ζητάει η σύμβαση να απραταθεί έως το 2034, ενώ δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει με ακρίβεια πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες στα σημεία του έργου που παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Το βασικό ζήτημα δεν αφορά τις κατασκευαστικές εργασίες στη σήραγγα και στους περισσότερους σταθμούς του έργου, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία. Οι εργασίες δεν έχουν καν ξεκινήσει ή έχουν καθυστερήσει σε κάποιους από τους 15 συνολικά σταθμούς, όπως στα Εξάρχεια, το πάρκο Ριζάρη στον σταθμό Ευαγγελισμό, ενώ είναι γνωστά τα ζητήματα με κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ στο Γουδή.

Πλέον είναι εμφανές ότι το χρονοδιάγραμμα του έργου έχει «ξεχειλώσει», όχι μόνο λόγω αποκλειστικών ευθυνών του αναδόχου αλλά και λόγω προβλημάτων με παραδόσεις χώρων, με δικαστικά ζητήματα και προσφυγές.

Πλέον, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Ανάδοχος «υπέβαλε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την 13.02.2034». Ωστόσο, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου (στις 9 Φεβρουαρίου 2026), εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τον Σεπτέμβριο του 2032.

«Με την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου με αριθμό 1597(α)/09.02.2026: (α) εγκρίθηκε παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας του έργου, με νέα ημερομηνία περαίωσης στις 03.09.2032, (β) εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε η Ανάδοχος, όπως διορθώθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ενώ, παράλληλα, (γ) αποφασίστηκε η επιστροφή της χορηγηθείσας πρόσθετης καταβολής (πριμ) του άρθρου 154 του ν. 4938/2022, μέσω συμψηφισμού με επόμενες πιστοποιήσεις της σύμβασης», σημειώνεται.

Η ΑΒΑΞ άσκησε ένσταση επί της παραπάνω απόφασης, και τελικά το πριμ παραμένει, ενώ ο χρόνος για το τέλος του έργου πηγαίνει για το 2032, αντί για το 2034 που ζήτησε η κοινοπραξία.

Οι καθυστερήσεις

Οι εργασίες δεν είχαν ξεκινήσει ή είχαν καθυστερήσει σε κάποιους από τους 15 συνολικά σταθμούς, όπως στα Εξάρχεια, το πάρκο Ριζάρη στον σταθμό Ευαγγελισμό, στο Γουδή.

«Μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εξακολουθούν να μην έχουν παραδοθεί στην Ανάδοχο Κοινοπραξία δύο (2) εργοτάξια σταθμών (Γουδή και Ευαγγελισμός), μαζί με τα αντίστοιχα εργοτάξια εισόδων ή/και φρεάτων αερισμού τους και δύο (2) εργοτάξια εισόδων ή/και φρεάτων αερισμού σταθμών (Καισαριανής και Αλεξάνδρας) από τους συνολικά εικοσιέξι (26) χώρους εργασίας.

Μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, το ΤΒΜ‐1 (Βεΐκου) έχει ποσοστό ολοκλήρωσης 44% (ήτοι 3,1χλμ. από τα 7,1χλμ.) ενώ το ΤΒΜ‐2 (Κατεχάκη) έχει ολοκληρώσει την διάνοιξη των 5.090μ. Η κατασκευή του συνολικού μήκους της σήραγγας εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026», σημειώνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΑΒΑΞ.

Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας

Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται στη χώρα. Στην πρώτη φάση της ανάπτυξής της, η Γραμμή 4 θα συνδέει το Άλσος Βεΐκου με το Γουδή. Με μήκος 12,8 χλμ., 15 νέους σταθμούς και συνολικό προϋπολογισμό 1,8 δις ευρώ, το έργο αναμένεται να αποτελέσει σημαντική παρέμβαση στο κυκλοφοριακό.

Σταθμοί: (Άλσος Βεΐκου – Γουδή): Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία (σύνδεση με Γραμμή 2 - Πανεπιστήμιο), Κολωνάκι, Ευαγγελισμός (σύνδεση με Γραμμή 3), Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή.

Η Γραμμή 4 έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας και γι’ αυτό προβλέπεται η κατασκευή νέων σταθμών σε κομβικά σημεία του κέντρου, όπως π.χ. τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι. Επίσης, η Γραμμή 4 θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε πολλά σημαντικά κτήρια και εγκαταστάσεις, όπως δικαστήρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ.

Εκτιμάται, ότι με τη γραμμή 4 θα μετακινούνται συνολικά περίπου 340.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ οι μετακινήσεις με Ι.Χ. αναμένεται να μειωθούν κατά 60.000 ημερησίως. Αυτό σημαίνει, ότι η μέση εξοικονομούμενη ημερήσια ενέργεια υπολογίζεται σε 1216 μεγαβατώρες και η μέση ημερήσια μείωση του διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται σε 318 τόνους.

Η απόφαση του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα

Η απόφαση του υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα επί της ένστασης της κατασκευαστικής κοινοπραξίας (ΑΒΑΞ Α.Ε. – Ghella SpA – Alstom Transport SA), δέχεται να μη ζητηθεί «επί του παρόντος» επιστροφή του πριμ, αλλά απέρριψε την ένσταση ως προς το χρονοδιάγραμμα.