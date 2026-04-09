Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου αποτελεί η δήλωση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) από τον φορολογούμενο, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η πίστωση των χρημάτων.

Εντυπωσιακή επιτάχυνση καταγράφεται στις επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, με τον ρυθμό εκκαθάρισης να φτάνει πλέον τις 11.000 έως 12.000 επιστροφές ημερησίως, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα των πληρωμών προς τους φορολογούμενους.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο από τις 16 Μαρτίου έως και τις 4 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν άμεσες επιστροφές σε 230.300 ΑΦΜ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 47,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μέσω των ΔΟΥ έγιναν επιπλέον συμψηφισμοί και επιστροφές ύψους 435 χιλιάδων ευρώ σε 878 φορολογούμενους.

Συνολικά, οι επιστροφές και οι συμψηφισμοί ανήλθαν σε 231.178 περιπτώσεις με ποσό που ξεπερνά τα 47,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός δικαιούχων επιστροφής φτάνει τους 354.869, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 79,4 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των άμεσων επιστροφών διαμορφώνεται στο 64,9%, γεγονός που υποδηλώνει τη βελτίωση της ταχύτητας εκκαθάρισης και πληρωμών από τη φορολογική διοίκηση. Αντίθετα, οι κεντρικοί συμψηφισμοί παραμένουν μηδενικοί, ενώ οι επιστροφές μέσω ΔΟΥ κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, μόλις στο 0,25%.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί η φορολογική διοίκηση, οι επιστροφές πραγματοποιούνται απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την καταχώριση IBAN στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηλωμένος ή είναι λανθασμένος, η επιστροφή καθυστερεί μέχρι τη διόρθωση των στοιχείων, ακόμη και αν η εκκαθάριση της δήλωσης έχει ολοκληρωθεί.