Στον τομέα των πετρελαιοειδών οι τιμές κινούνται ανοδικά.

Θα αργήσει να περάσει στα πρατήρια καυσίμων η μείωση της διεθνής τιμής του πετρελαίου, η οποία ήλθε ως απότοκο της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή. Μπορεί το αμερικανικό αργό πετρέλαιο να βρέθηκε χθες στα 95,23 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση κατά 17,72 δολάρια ή 15,69%, σε σχέση με την Μεγάλη Τρίτη και μπορεί το Μπρεντ να υποχώρησε στα 94,59 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 14,68 δολαρίων ή 13,43%, ωστόσο οι μειώσεις αυτές δεν πέρασαν στις τιμές των ελληνικών διυλιστηρίων.

Ναι μεν, οι τιμοκατάλογοι τους την Μεγάλη Τετάρτη ήταν μειωμένοι σε σχέση με την Μεγάλη Τρίτη αλλά οι διαφορές ήταν μικρές. Οι τιμοκατάλογοι των διυλιστηρίων τη Μεγάλη Τετάρτη εμφάνισαν μικρές μόνο διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. Στις βενζίνες, η αμόλυβδη 95 οκτανίων παρουσίασε οριακή πτώση, διαμορφούμενη στα 1.538,077 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 1.539,287 ευρώ για τα ΕΛ.ΠΕ. και στα 1.537,060 ευρώ από 1.538,290 ευρώ για τη Motor Oil.

Αντίστοιχα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων κινήθηκε επίσης ελαφρώς πτωτικά, φτάνοντας τα 1.610,111 και 1.609,927 ευρώ ανά κυβικό μέτρο αντίστοιχα, έναντι 1.611,433 και 1.611,280 ευρώ την Τρίτη.

Στον τομέα των πετρελαιοειδών καταγράφηκε αντίθετη τάση, με τις τιμές να κινούνται ανοδικά. Το diesel κίνησης αυξήθηκε στα 1.515,124 ευρώ ανά κυβικό μέτρο από 1.495,159 ευρώ στα ΕΛ.ΠΕ. και στα 1.513,730 ευρώ από 1.493,797 ευρώ στη Motor Oil. Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ανήλθε στα 1.408,792 και 1.406,839 ευρώ αντίστοιχα, έναντι 1.394,868 και 1.392,947 ευρώ την προηγούμενη ημέρα.

Μικτή ήταν η εικόνα στα υγραέρια, με το LPG κίνησης να καταγράφει αισθητή άνοδο στα ΕΛ.ΠΕ. και οριακή αύξηση στη Motor Oil, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές LPG θέρμανσης και βιομηχανίας. Αντίθετα, το προπάνιο βιομηχανίας υποχώρησε, ενώ το βουτάνιο σημείωσε αύξηση.

Στα βαρέα καύσιμα, το Fuel Oil 180 ενισχύθηκε ελαφρώς, ενώ το Fuel Oil 380 παρέμεινε σταθερό. Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές της κηροζίνης, με το KERO και το KERO Special να καταγράφουν μικρές αυξήσεις.

Σήμερα στα πρατήρια, η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων καταγράφει μέση τιμή 2,075 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων διαμορφώνεται υψηλότερα, στα 2,278 ευρώ ανά λίτρο. Την ίδια ώρα, το diesel κίνησης εμφανίζει σχεδόν αντίστοιχη εικόνα με τη βασική αμόλυβδη, καθώς η μέση τιμή του διαμορφώνεται στα 2,071 ευρώ ανά λίτρο. Το υγραέριο κίνησης (autogas) καταγράφει μέση τιμή 1,372 ευρώ ανά λίτρο. Τέλος, το diesel θέρμανσης ανέρχεται στα 1,802 ευρώ ανά λίτρο!