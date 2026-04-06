Οι πιέσεις στον χρυσό εντάθηκαν μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν.

Πτωτικά κινούνται οι περισσότερες τιμές των πολύτιμων μετάλλων τη Δευτέρα στις ασιατικές αγορές, με τον χρυσό να καταγράφει απώλειες και να παραμένει σε καθοδική τροχιά, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προσδοκίες για υψηλά επιτόκια συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός διαπραγματευόταν στο άνοιγμα των συναλλαγών στα 4.656,60 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας πτώση κατά 23,10 δολάρια ή 0,49%, παραμένοντας υπό πίεση στις αγορές της Ασίας. Παρόμοια ήταν η εικόνα και για το ασήμι, το οποίο υποχώρησε στα 72,00 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 1,27%. Πτωτικά κινήθηκε και η πλατίνα, η οποία διαμορφώθηκε στα 1.973,60 δολάρια με απώλειες 0,48%, ενώ ο παλλάδιος υποχώρησε οριακά στα 1.506,50 δολάρια, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,06%.

Οι πιέσεις στον χρυσό εντάθηκαν μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, εξέλιξη που ενίσχυσε τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού και διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων θεωρείται αρνητική για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν αποδίδει τόκο και γίνεται λιγότερο ελκυστικό σε περιβάλλον αυξημένων αποδόσεων.

Την ίδια ώρα, το δολάριο κατέγραψε ισχυρή άνοδο, καθιστώντας τον χρυσό –που αποτιμάται σε δολάρια– ακριβότερο για τους επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα, γεγονός που περιόρισε τη ζήτηση. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν συνολικά την αγορά πολύτιμων μετάλλων, πιέζοντας όχι μόνο τον χρυσό αλλά και το ασήμι, καθώς μειώνονται οι πιθανότητες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε επίσης από την είδηση ότι τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας μειώθηκαν κατά 69,1 τόνους και διαμορφώθηκαν στους 702,5 τόνους την περασμένη εβδομάδα. Συνολικά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα αποθέματα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 118 τόνους, καθώς οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις που προκαλεί στις αγορές ο πόλεμος και η αυξημένη μεταβλητότητα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πορεία των πολύτιμων μετάλλων θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία του δολαρίου και κυρίως από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια το επόμενο διάστημα.

