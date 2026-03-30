Στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται πληρωμές με κάρτα, τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών και ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Αλλαγές στο καθεστώς πληρωμών για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ φέρνει τροποποίηση της φορολογικής νομοθεσίας του υπό διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου, ενισχύοντας τους περιορισμούς στη χρήση μετρητών και αυστηροποιώντας τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση της παραγράφου 10 του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται ότι σε επιχείρηση που αποδέχεται πληρωμή με μετρητά για συναλλαγές πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με το διπλάσιο της αξίας που πληρώθηκε σε μετρητά.

Η εν λόγω αλλαγή στη διατύπωση του νόμου μετατοπίζει την έμφαση από τα φορολογικά στοιχεία στη συνολική αξία της συναλλαγής, διευρύνοντας ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

Παράλληλα, με το άρθρο 75 τροποποιείται και το άρθρο 20 του νόμου 3842/2010, όπου ορίζεται πλέον ρητά ότι συναλλαγές πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες αξίας 500 ευρώ και άνω εξοφλούνται υποχρεωτικά μόνο με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται πληρωμές με κάρτα, τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών και ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ενώ απαγορεύεται ρητά η εξόφληση των συναλλαγών αυτών με μετρητά.

Η νέα διάταξη προβλέπει επίσης ότι με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση της ΑΑΔΕ, θα μπορούν να καθορίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιωτών που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των εξαιρέσεων.