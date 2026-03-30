Σήμερα αναμένεται η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Σήμερα αναμένεται η πληρωμή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ με τους δικαιούχους να μπορούν από σήμερα το απόγευμα να πηγαίνουν στα κατά τόπους ΑΤΜ για ανάληψη. Τα χρήματα θα φανούν στα ΑΤΜ μετά από τις 4-5 το απόγευμα.

Όπως συνηθίζεται, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ πληρώνονται από το απόγευμα της προτελευταίας μέρας του μήνα.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Τρίτη 31/3/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, συνολικού ύψους 253.191.819 ευρώ. (Θα φαινούν στα ΑΤΜ από σήμερα το απόγευμα).

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Παιδιού (Α21) : 393.985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ

Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι - 3.356.052 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 987.379

Σύνολο καταβολών: 253.191.819 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.