Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν προσεχώς να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxisnet προκειμένου να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς και να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου.

Η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) αναμένεται το προσεχές διάστημα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον τρόπο καταγραφής, ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Πρόκειται για μια ψηφιακή μεταρρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων για όλα τα ακίνητα φυσικών και νομικών προσώπων.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν προσεχώς να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxisnet προκειμένου να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς και να δηλώσουν τη χρήση κάθε ακινήτου. Το νέο σύστημα θα συνδέει τα στοιχεία του Ε9, του Κτηματολογίου, των δηλώσεων μίσθωσης και των τραπεζικών πληρωμών ενοικίων, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να έχει σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τα εισοδήματα από αυτή.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα συνοπτικό οδηγό για το πως η λειτουργία του ΜΙΔΑ αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τη διαδικασία δηλώσεων ακινήτων, τον έλεγχο των ενοικίων, αλλά και τη χορήγηση επιδομάτων.

1. Τι είναι το ΜΙΔΑ;

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία θα καταγραφούν και θα διασταυρωθούν όλα τα ακίνητα που κατέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Στόχος είναι το κράτος να έχει πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας σε πραγματικό χρόνο.

2. Ποιοι θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα;

Στην πλατφόρμα θα πρέπει να εισέλθουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, ώστε να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

3. Τι στοιχεία θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες;

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία του ακινήτου, τα τετραγωνικά, τη χρήση του ακινήτου (κύρια κατοικία, ενοικιαζόμενο, κενό, επαγγελματικός χώρος κ.λπ.), καθώς και να συσχετίσουν τον ΑΤΑΚ με τον ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου.

4. Τι είναι ο ΑΤΑΚ και τι ο ΚΑΕΚ;

Ο ΑΤΑΚ είναι ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου που εμφανίζεται στο Ε9 και στον ΕΝΦΙΑ και αποτελεί τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου. Ο ΚΑΕΚ είναι ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου και προσδιορίζει μοναδικά το ακίνητο στο Κτηματολόγιο. Με το ΜΙΔΑ οι δύο αυτοί αριθμοί θα συνδεθούν.

5. Τι θα γνωρίζει πλέον η Εφορία για τα ακίνητα;

Η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο ποιος χρησιμοποιεί κάθε ακίνητο, αν είναι μισθωμένο, το ύψος του ενοικίου, αν είναι κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, αν είναι κενό, ακόμη και τον αριθμό παροχής ρεύματος.

6. Τι αλλάζει με τα ενοίκια;

Από την 1η Απριλίου 2026 τα ενοίκια θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τα ποσά θα διασταυρώνονται αυτόματα με τις δηλώσεις μίσθωσης και το σύστημα ΜΙΔΑ για να εντοπίζονται αδήλωτα εισοδήματα.

7. Θα επηρεαστούν τα επιδόματα;

Ναι. Τα στοιχεία της κατοικίας θα διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υπολογίζονται σωστά επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης ή θέρμανσης, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς να λαμβάνουν επιδόματα όσοι δεν τα δικαιούνται.

8. Θα επιβληθούν πρόστιμα αν υπάρχουν λάθη;

Σε πρώτη φάση στόχος είναι να διορθωθούν και να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία μεταξύ Ε9 και Κτηματολογίου και όχι να επιβληθούν πρόστιμα. Η έμφαση θα δοθεί στην πλήρη καταγραφή και σωστή εικόνα της ακίνητης περιουσίας.