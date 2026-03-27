Στα 12 ευρώ το κιλό περίπου διαμορφωνόταν πέρυσι η τιμή του αρνιού, ενώ φέτος εκτιμάται ότι θα κινηθεί από 13,5 έως και 16 ευρώ το κιλό, ενόψει του Πάσχα, με τη μειωμένη προσφορά και το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς να πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω. Η αγορά βρίσκεται ήδη σε κατάσταση συναγερμού, καθώς τα προβλήματα στην αιγοπροβατοτροφία έχουν περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο ζωικό κεφάλαιο.

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των τιμών παίζουν τα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και ο αφθώδης πυρετός, ιδιαίτερα στη Λέσβο, όπου περίπου 70.000 αμνοερίφια που προορίζονταν για την πασχαλινή αγορά δεν θα διατεθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων. Την περίοδο του Πάσχα η ελληνική αγορά χρειάζεται συνολικά 450.000 έως 500.000 αμνοερίφια, γεγονός που σημαίνει ότι η μείωση της προσφοράς επηρεάζει άμεσα τις τιμές.

Την ίδια στιγμή, η ευλογιά των αιγοπροβάτων συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κτηνοτροφία, με εκατοντάδες χιλιάδες ζώα να έχουν θανατωθεί. Από τις αρχές του 2026 έως τις 8 Μαρτίου καταγράφηκαν 103 νέα κρούσματα, γεγονός που δείχνει ότι η απειλή παραμένει ενεργή, ενώ με βάση το ισχύον καθεστώς τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικό έλεγχο πριν οδηγηθούν στα σφαγεία, διαδικασία που επίσης αυξάνει το κόστος και επιβραδύνει την τροφοδοσία της αγοράς.

Με το βλέμμα στραμμένο συνολικά στο Πάσχα βρίσκεται η αγορά τροφίμων, καθώς η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, που αυξάνει σημαντικά τα μεταφορικά κόστη, αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, συνθέτουν ένα δύσκολο περιβάλλον για την αγορά και τους καταναλωτές. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα, από την παραγωγή και την εκτροφή μέχρι τη μεταφορά και τη διάθεση των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα μανάβικα και στα κρεοπωλεία.

Οι καταναλωτές ήδη πληρώνουν ακριβότερα πολλά βασικά προϊόντα σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το μοσχαρίσιο κρέας είναι ακριβότερο κατά 25,6%, το αρνί και το κατσίκι κατά 12,1%, τα πουλερικά κατά 6,5%, ενώ τα αβγά πωλούνται ακριβότερα κατά 3,2%. Διψήφιες αυξήσεις καταγράφονται επίσης σε προϊόντα όπως τα σοκολατοειδή, ο καφές, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά. Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει φαινόμενα κερδοσκοπίας, έχει προχωρήσει στην επιβολή πλαφόν σε 61 κατηγορίες βασικών αγαθών, ενώ εντατικοποιεί τους ελέγχους στην αγορά και δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου και το «καλάθι του νοικοκυριού».

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στα οπωροκηπευτικά. Στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας, η λιανική τιμή στα μαρούλια διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ το τεμάχιο από 0,40 ευρώ πέρυσι, οι ντομάτες στα 2,80 ευρώ το κιλό από 1,10 ευρώ, τα αγγουράκια στο 1,30 ευρώ από 0,70 ευρώ, τα μήλα Σμιθ στο 1,30 ευρώ από 0,90 ευρώ και τα ακτινίδια στα 2 ευρώ το κιλό από 1,60 ευρώ. Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι, πέρα από το αυξημένο ενεργειακό κόστος των θερμοκηπιακών προϊόντων, σημαντική επιβάρυνση προκαλεί και η μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, η οποία αναμένεται να επηρεάσει και τις επόμενες παραγωγές, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό του κόστους.