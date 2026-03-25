Στους επαγωγικούς συλλογισμούς μάθε να διασπάς το σχήμα, όχι να το μαντεύεις. Απομόνωσε τα στοιχεία, βρες το μοτίβο και άφησε τον κανόνα να σε οδηγήσει με σιγουριά στη σωστή επιλογή. Μία είναι η απάντηση και σε περιμένει να την βρεις!

Οι επαγωγικοί συλλογισμοί (inductive reasoning tests), αποτελούν από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης της αφηρημένης σκέψης και της λεγόμενης «ρευστής νοημοσύνης», δηλαδή της ικανότητας να εντοπίζουμε μοτίβα και να εξάγουμε κανόνες μέσα από οπτικές πληροφορίες. Στην πράξη, ο υποψήφιος του ΑΣΕΠ δεν καλείται να θυμηθεί γνώσεις, αλλά να διαβάσει τις σχέσεις μεταξύ σχημάτων και να κατανοήσει πώς αυτά μεταβάλλονται από εικόνα σε εικόνα. Για τον λόγο αυτό, η κατανόηση των βασικών μοτίβων (π.χ. εναλλαγή, συμμετρία, πρόοδος, περιστροφή, πρόσθεση/αφαίρεση στοιχείων) είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς τα ίδια είδη κανόνων επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές μορφές και επίπεδα δυσκολίας.

Παράλληλα, η συστηματική εξάσκηση αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας σε αυτά τα τεστ. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συνεχής πρακτική οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης, καθώς ο υποψήφιος μαθαίνει να αναγνωρίζει τα μοτίβα πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, ακόμα και υπό χρονική πίεση.

Επιπλέον, μέσα από την επανάληψη, αναπτύσσεται μια «στρατηγική ματιά», δηλαδή η ικανότητα να διαχωρίζουμε άμεσα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σχήματος και να εντοπίζουμε τους κανόνες χωρίς λάθος. Έτσι, η εξάσκηση δεν βελτιώνει μόνο την ταχύτητα, αλλά κυρίως την ποιότητα της σκέψης, μετατρέποντας μια φαινομενικά δύσκολη διαδικασία σε μια συστηματική και προβλέψιμη προσέγγιση επίλυσης.

Στο ενδεικτικό παράδειγμα που ακολουθεί, υπάρχει συνήθως μια αύξηση ή μία μείωση των στοιχείων που αποτελούν ένα σχήμα που βρίσκεται μέσα στην εικόνα κι ο υποψήφιος καλείται να παρατηρήσει την αύξηση ή τη μείωση αυτή. Συγκεκριμένα:

Ενδεικτικό παράδειγμα 1ο (σχεδιασμός σχήματος: Λίνα Μυλωνά)

Ποια εικόνα (α, β, γ, δ, ε) συνεχίζει τη σειρά;

Το σχήμα βασίζεται σε σταδιακή αποδόμηση και ανασύνθεση γραμμικών στοιχείων. Αρχικά μειώνεται η πολυπλοκότητα των διαγώνιων γραμμών μέχρι την πλήρη εξαφάνισή τους, ενώ στη συνέχεια εξαφανίζονται σταδιακά και οι πλευρές του τετραγώνου. Η ζητούμενη εικόνα προκύπτει από το επόμενο στάδιο της μετάβασης όπου θα πρέπει να έχει απομείνει μία γραμμή μόνο, συνεπώς, σωστή απάντηση είναι η επίλυση α.

Στο επόμενο παράδειγμα, ο υποψήφιος καλείται να αναγνωρίσει τις σχέσεις μεταξύ σχημάτων μέσα σε μια δομημένη ακολουθία και να επιλέξει το στοιχείο που συμπληρώνει το μοτίβο, βασιζόμενος σε διαδικασίες όπως η αναγνώριση κανονικοτήτων. Τα ερωτήματα γίνονται σταδιακά πιο σύνθετα και απαιτούν τον συνδυασμό πολλαπλών κανόνων (π.χ. αλλαγές σχήματος, θέσης), γεγονός που καθιστά αυτά τα τεστ αξιόπιστο δείκτη λογικής και αναλυτικής ικανότητας ανεξάρτητα από μορφωτικό υπόβαθρο. Ειδικότερα:

Ενδεικτικό παράδειγμα 2ο (σχεδιασμός σχήματος: Λίνα Μυλωνά)

Ποια εικόνα (α, β, γ, δ, ε) συνεχίζει τη σειρά;

Το μοτίβο βασίζεται στη διαδοχική εσωτερική κίνηση των σχημάτων από έξω προς τα μέσα. Παρατηρώντας τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο σχήμα κάθε εικόνας γίνεται το μεσαίο στην επόμενη εικόνα. Ακολουθώντας αυτή μόνο τη λογική, απαλείφουμε τις επιλογές α, γ και ε. Συνεχίζοντας, παρατηρούμε ότι το μεσαίο σχήμα κάθε εικόνας είναι το μικρότερο σχήμα κάθε επόμενης εικόνας. Ακολουθώντας αυτή τη λογική «ολίσθησης» τρων επιπέδων, η σωστή απάντηση είναι το β, καθώς ολοκληρώνει τη διαδοχή που ξεκίνησε η 4η εικόνα.

Στο επόμενο ενδεικτικό παράδειγμα, παρατηρούμε σχήματα που συναντώνται μεταξύ τους την ώρα που αλλάζουν θέση μέσα στην κάθε εικόνα. Σε τέτοιους επαγωγικούς συλλογισμούς ο υποψήφιος πρέπει να αναλύει κάθε εικόνα σε επιμέρους στοιχεία και να εντοπίζουν τους κανόνες που διέπουν τη θέση, τη μεταβολή ή την επανάληψή τους. Η δυσκολία αυξάνεται όταν συνυπάρχουν δύο ή περισσότεροι ανεξάρτητοι κανόνες, οι οποίοι πρέπει να αναγνωριστούν ξεχωριστά και να συνδυαστούν σωστά. Συγκεκριμένα:

Ενδεικτικό παράδειγμα 3ο (σχεδιασμός σχήματος: Λίνα Μυλωνά)

Ποια εικόνα (α, β, γ, δ, ε) συνεχίζει τη σειρά;

Το μοτίβο εδώ είναι το μήλο που κινείται κυκλικά δεξιόστροφα στις τέσσερις γωνίες, ενώ το τετράγωνο μετακινείται κάθε τρία βήματα, αλλάζοντας θέση διαγώνια. Πιο συγκεκριμένα, το μήλο φαίνεται να ακολουθεί από κάτω αριστερά, πάνω αριστερά, πάνω δεξιά, κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, άρα στην επόμενη εικόνα να βρεθεί πάνω αριστερά.

Το τετράγωνο παρατηρούμε ότι ανά τρία βήματα αλλάζει γωνία, οπότε θα πρέπει να το βρούμε πάνω αριστερά. Με αυτήν την ανάγνωση, η σωστή απάντηση βρίσκεται στην επιλογή δ.

Στο ενδεικτικό παράδειγμα που ακολουθεί ο υποψήφιος του ΑΣΕΠ θα πρέπει να αναγνωρίσει κανόνες σε πλέγμα δηλαδή οι κανόνες διαχωρίζονται μέσα στην ίδια την εικόνα. Πάμε να δούμε:

Ενδεικτικό παράδειγμα 4ο (σχεδιασμός σχήματος: Λίνα Μυλωνά)

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό (α, β, γ, δ, ε);

Για την επίλυση του παραδείγματος παρατηρούμε τα σχήματα που εμφανίζονται ή εξαφανίζονται ή εναλλάσσονται σε μαύρο και λευκό στο πάνω και κάτω πλαίσιο της κάθε εικόνας. Στο πάνω μέρος εμφανίζονται δύο ήλιοι και εντοπίζουμε ότι το μοτίβο αφορά το χρώμα τους, το οποίο ακολουθεί συμμετρική εναλλαγή (μαύροι – λευκοί - ? – λευκοί – μαύροι). Στη συνέχεια, εξετάζουμε το κάτω μέρος, όπου υπάρχει το σύμβολο του ματιού, και διαπιστώνουμε ότι ακολουθεί επίσης μοτίβο παρουσίας – απουσίας (υπάρχει – λείπει - ? – λείπει – υπάρχει). Συνδυάζοντας τους δύο ανεξάρτητους κανόνες και αξιοποιώντας τη συμμετρία της ακολουθίας, προκύπτει ότι στο κεντρικό σχήμα πρέπει να επανέρχονται και τα δύο στοιχεία στην έντονη μορφή τους, δηλαδή δύο μαύροι ήλιοι και παρουσία του ματιού, γεγονός που οδηγεί ότι η σωστή απάντηση είναι η επιλογή γ.

Τέλος, θα δούμε σήμερα ακόμα ένα ακόμα ενδεικτικό παράδειγμα με σχήματα που συναντώνται μέσα στην κάθε εικόνα την ώρα που αλλάζουν σχήμα ή θέση σε κάθε επόμενο βήμα:

Ενδεικτικό παράδειγμα 5ο (σχεδιασμός σχήματος: Λίνα Μυλωνά)

Ποια εικόνα (α, β, γ, δ, ε) συνεχίζει τη σειρά;

Η επίλυση του συγκεκριμένου επαγωγικού συλλογισμού βασίζεται στον ταυτόχρονο συνδυασμό τριών ανεξάρτητων κανόνων μετάθεσης. Αρχικά, ο πρώτος αφορά την κατακόρυφη ταλάντωση του ορθογωνίου πλαισίου (πάνω-κάτω-μέση), ο δεύτερος έχει να κάνει με την αριστερόστροφη μετακίνηση του σταυρού κατά μισό βήμα και ο τρίτος αφορά τη δεξιόστροφη κίνηση του αριθμητικού συμβόλου στις γωνίες του τετραγώνου. Από τον πρώτο κανόνα, η εικόνα που αναζητούμε θα έχει το ορθογώνιο πλαίσιο πάνω, οπότε εξαλείφονται οι επιλογές β και γ. Κατόπιν, ο σταυρός από πάνω δεξιά θα πάει στη μέση πάνω οπότε εξαλείφεται και η επιλογή α. Τέλος, στη ζητούμενη εικόνα, το αριθμημένο σύμβολο θα βρίσκεται πάνω δεξιά οπότε εξαλείφεται και η επιλογή ε. Η σωστή απάντηση είναι αδιαμφισβήτητα η επιλογή δ.

Σε αυτού του είδους η πολυπαραμετρική ανάλυση αποτελεί τον πυρήνα των τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ, καθώς απαιτεί από τον υποψήφιο να «απομονώνει» οπτικά κάθε στοιχείο και να επαληθεύει τη συνέχεια του κανόνα του μέσα σε ένα σύνθετο περιβάλλον μεταβλητών.