Αστοχίες και παραλείψεις στην αντιστοίχιση των κωδικών δραστηριότητας έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων προκαλεί η διαδικασία «επικαιροποίησης – αντιστοίχισης» των ΚΑΔ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή της επικαιροποίησης των ΚΑΔ σε μια περίοδο όπου έχουν ξεκινήσει οι φορολογικές δηλώσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές στις πλατφόρμες ακινήτων και εφαρμόζονται νέες διαδικασίες στα εργασιακά, δημιούργησε σημαντική σύγχυση και πρόσθετο φόρτο εργασίας σε λογιστές και επιχειρήσεις. Μάλιστα, όπως αναφέρει, στις αρχές Φεβρουαρίου υπήρχαν επίσημες διαβεβαιώσεις από την ΑΑΔΕ ότι η διαδικασία θα ήταν αυτόματη και σύντομη και δεν θα δημιουργούσε προβλήματα, κάτι που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αστοχίες και παραλείψεις στην αντιστοίχιση των κωδικών δραστηριότητας έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία επιχειρήσεων, ενώ οι λογιστές καλούνται να ελέγξουν και να διορθώσουν λάθη που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα, σε μια ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένη περίοδο. Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρείται το ενδεχόμενο λανθασμένος ΚΑΔ να οδηγήσει σε απένταξη επιχειρήσεων από χρηματοδοτικά προγράμματα και ενισχύσεις, όπως προγράμματα ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ και ΤΕΠΙΧ.

Παράλληλα, προβλήματα εντοπίζονται και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, επηρεάζοντας τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και την ένταξη νέων κλάδων, γεγονός που οδήγησε το αρμόδιο υπουργείο σε προσωρινή αναστολή και στη συνέχεια σε απαίτηση άμεσης επικαιροποίησης και ελέγχου, δημιουργώντας, όπως αναφέρεται, ένα συνεχές «μπρος – πίσω» σε σχέση με τις αρχικές προθεσμίες.

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει επίσης ότι πολλά λογισμικά προγράμματα της αγοράς δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στους νέους ΚΑΔ, γεγονός που επιτείνει τα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων.

Ο Σύλλογος ζητά τη μετάθεση οποιουδήποτε χρονικού καταληκτικού ορίου για την επικαιροποίηση των ΚΑΔ στο τέλος του φορολογικού έτους, καθώς και τη μη επιβολή προστίμων, υποστηρίζοντας ότι οι ευθύνες για τις δυσλειτουργίες βαρύνουν τη διοίκηση. Παράλληλα, επιδιώκει άμεση συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τη διοίκηση για την εξεύρεση τεχνικής λύσης, μέσω μαζικών και απλοποιημένων διαδικασιών διόρθωσης και ενισχυμένης τεχνικής υποστήριξης στους παρόχους λογισμικού, ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία επιχείρηση δεν θα χάσει χρηματοδοτικά εργαλεία ή φορολογικά κίνητρα λόγω λαθών στην αντιστοίχιση των ΚΑΔ.