Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 125 ατόμων για την κάλυψη αναγκών.

Οι ειδικότητες:

ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων:110 άτομα

ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων: 5 άτομα

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων: 10 άτομα

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, ξεκινά από 27/3/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ. και θα διαρκέσει έως και 6/4/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ.