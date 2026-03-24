Ο πολίτης εισέρχεται στην ειδική πλατφόρμα για αίτηση για το Fuel Pass 2026 χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet από το gov.gr.

Ανοίγει την επόμενη εβδομάδα η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για το Fuel pass 2026, προκειμένου οι δικαιούχοι, που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση πριν το Πάσχα. Επιδοτείται στην αντλία το πετρέλαιο κίνησης, ενώ χορηγείται ψηφιακή κάρτα για την αγορά βενζίνης (Fuel pass). Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Είναι τα διευρυμένα όρια που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Η επιδότηση (συνολικού κόστους 130 εκατ. ευρώ) θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας στο κινητό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Για τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό (μειωμένο όμως κατά 10 ευρώ) θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Η πληρωμή αναμένεται να γίνει πριν το Πάσχα.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας, ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα Fuel Pass.

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων .Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Τα ποσά και η διαδικασία για το fuel pass 2026

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με χρήση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ χωρίς κάρτα. Για πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 50 ευρώ χωρίς κάρτα. Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας, 25 ευρώ χωρίς κάρτα σε ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 30 ευρώ χωρίς κάρτα σε νησιωτική περιοχή.

Η επιδότηση έχει υπολογιστεί για 70 λίτρα βενζίνη, που είναι η μέση πανελλαδική κατανάλωση με βάση τα επίσημα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, αντιστοιχούν περίπου 240 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης σε περίπου 3,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ. Δηλαδή περίπου 70 λίτρα το μήνα μέση κατανάλωση πανελλαδικά.

Τα 50 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 36 λεπτά το λίτρο επιδότηση για την ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ αντιστοιχούν σε 43 λεπτά το λίτρο επιδότηση για τη νησιωτική Ελλάδα.

Τα ποσά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός τριών έως τεσσάρων μηνών από την καταβολή τους.

Ο πολίτης εισέρχεται στο Fuel Pass χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet από το gov.gr. Όλα τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να γίνει κατ’ επιλογή κάθε δικαιούχου με δυο τρόπους:

-Είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα την οποία οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν για να πληρώνουν μέσω του έξυπνου κινητού τους την αγορά υγρού καυσίμου.

-Είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε IBAN του δικαιούχου, για όσους δεν διαθέτουν έξυπνη συσκευή ή δεν επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν σε αυτή τη διαδικασία.

Για την υποβολή της αίτησης οι φορολογούμενοι θα χρειαστούν:

Τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Να συμπληρώσουν στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Ενώ:

Εφόσον επιλέξουν ως μέθοδο χορήγησης την «κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού ή λογαριασμού που είναι συνδικαιούχοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέτρο της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης είναι καθολικό και θα εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία. Αυτό σημαίνει ότι επαγγελματίες οδηγοί, αγρότες και ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης δεν θα χρειαστεί να προβούν σε καμία ενέργεια. Σημειώνεται ότι περίπου το 13% των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης χρησιμοποιούν πετρέλαιο, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Fuel pass να ωφελούνται διπλά.