Σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές της ενέργειας στις διεθνείς αγορές, μετά την απόφαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει για πέντε ημέρες τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, δίνοντας περιθώριο για διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η ανακοίνωση της πενθήμερης παύσης των επιθέσεων καθησύχασε τις αγορές, οδηγώντας σε έντονη πτώση των τιμών πετρελαίου και καυσίμων. Το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώθηκε στα 89,26 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 8,97 δολαρίων ή 9,13%. Το Μπρεντ υποχώρησε στα 101,03 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 11,16 δολάρια ή 9,95%. Παράλληλα, πτωτικά κινήθηκαν και τα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα, με το φυσικό αέριο να διαμορφώνεται στα 2,941 δολάρια (-4,98%), τη βενζίνη RBOB στα 3,0017 δολάρια (-8,66%) και το πετρέλαιο θέρμανσης ULSD στα 4,2068 δολάρια (-8,71%).

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην προοπτική αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς η πενθήμερη αναστολή των επιθέσεων θεωρείται κρίσιμο χρονικό παράθυρο για διαπραγματεύσεις και πιθανή συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν «πολύ καλές και παραγωγικές» και αφορούν μια πιθανή συνολική επίλυση των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Η απόφαση για την προσωρινή παύση των επιθέσεων ήρθε μετά το τελεσίγραφο προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, από τον οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η εξέλιξη των επόμενων ημερών θεωρείται καθοριστική τόσο για την πορεία της κρίσης όσο και για τις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τις αγορές να παραμένουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες μέχρι να διαφανεί αν η πενθήμερη αναστολή θα οδηγήσει σε ευρύτερη συμφωνία αποκλιμάκωσης.

