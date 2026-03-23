Το μήνυμα του Τραμπ αναρτήθηκε προκάλεσε την άμεση πτώση των τιμών του πετρελαίου, της ισοτιμίας του δολαρίου και την άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά περισσότερο του 10% μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι θα δώσει διαταγή στον αμερικανικό στρατό να αναβάλει οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά των ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Μετά τις δηλώσεις αυτές, ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Παρίσι +2,45%, Φρανκφούρτη +3,24%, Λονδίνο +0,52%.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς στην Ασία, ο δείκτης Nikkei του Τόκιο έκλεισε με απώλειες 3,48% και στη Σεούλ, ο δείκτης σημείωσε βουτιά 6,49%.

Γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας - πριν τις δηλώσεις Τραμπ - το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) κατέγραψε άνοδο 3,43% στα 101,60 δολάρια και το βαρέλι του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας ήταν ενισχυμένο κατά 1,65% στα 114,04 δολάρια.

Οι τιμές είχαν καταγράψει άλμα από την αρχή της σύγκρουσης, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, λόγω της παράλυσης σχεδόν των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας σημείου για την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.

Η αύξηση των τιμών του αργού είχε δημιουργήσει φόβους για άνοδο του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, επηρεάζοντας αρνητικά τα χρηματιστήρια.