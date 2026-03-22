Ανοίγει ο δρόμος για ακριβότερα τιμολόγια το επόμενο διάστημα.

Ο Απρίλιος αναμένεται να αποτελέσει κομβικό μήνα για την πορεία των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην ελληνική αγορά ενέργειας, επηρεάζοντας τη χονδρεμπορική τιμή και ανοίγοντας τον δρόμο για ακριβότερα τιμολόγια το επόμενο διάστημα.

Μέχρι σήμερα, η σημαντική άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου TTF, από τα 29 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα στα 59 ευρώ, δεν έχει περάσει στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό οφείλεται αφενός στη χρονική υστέρηση με την οποία ενσωματώνεται το κόστος του καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς οι τιμολογήσεις μεταφέρονται στην αγορά περίπου έναν μήνα αργότερα, και αφετέρου στη μεγάλη συμμετοχή φθηνότερων πηγών ενέργειας στο μείγμα παραγωγής. Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα υδροηλεκτρικά κάλυψαν το 60% έως 70% της παραγωγής, περιορίζοντας την επίδραση του φυσικού αερίου στο τελικό κόστος.

Ωστόσο, στελέχη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμούν ότι από τον Απρίλιο οι αυξήσεις θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, με τη χονδρεμπορική τιμή να επιβαρύνεται σημαντικά σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα των 90 έως 100 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να μετακυλιστεί σταδιακά στα τιμολόγια των καταναλωτών τους επόμενους μήνες, καθώς η πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς περνά με καθυστέρηση στους λογαριασμούς.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το εύρος των αυξήσεων, καθώς καθοριστικό ρόλο παίζουν οι διεθνείς εξελίξεις και η διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων που επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά μέτρων που είχαν εφαρμοστεί κατά την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, όπως ο μηχανισμός ανάκτησης υπερεσόδων των ηλεκτροπαραγωγών, ώστε να χρηματοδοτηθούν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Την ίδια στιγμή, η πίεση στο ενεργειακό κόστος εντείνεται από την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου, η οποία έχει ήδη μεταφερθεί στις τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει τα 1,98 ευρώ ανά λίτρο από 1,751 ευρώ πριν από την έναρξη της κρίσης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί στα 1,976 ευρώ ανά λίτρο από 1,57 ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μεταφορών και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στήριξης. Στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, με βασικό σενάριο την επαναφορά επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η πιθανότητα νέας ενίσχυσης για τα καύσιμα, στα πρότυπα του Fuel Pass. Παράλληλα, τίθεται για πρώτη φορά και το ζήτημα μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση λήψης σχετικής απόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.