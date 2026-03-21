Ο φόρος ακινήτων πληρώνεται σε 12 δόσεις. Σημειώνεται ότι έκπτωση λόγω ασφάλισης πρώτης κατοικίας δόθηκε σε 428.147 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αναρτήθηκαν στο myAADE τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ 2026 και η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΑΔΕ, εκδόθηκαν 7.155.186 εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026, εκ των οποίων τα 6.171.359 βρήκαν χρεωστικά. Το συνολικό ποσό που θα μπει στα ταμεία της Εφορίας ανέρχεται στα 2.297.848,39 ευρώ.

Ο φόρος ακινήτων πληρώνεται σε 12 δόσεις. Σημειώνεται ότι έκπτωση λόγω ασφάλισης πρώτης κατοικίας δόθηκε σε 428.147 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Πώς βλέπω και εκτυπώνω το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2026

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν εύκολα και γρήγορα το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026 ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Είσοδος στην ψηφιακή πύλης myAADE (myaade.gov.gr).

Κλικ στο «Εφαρμογές»

Επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές»

Κλικ στο «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Σύνδεση με τους κωδικούς Taxisnet και επιλογή (στα αριστερά της οθόνης) «έτος 2026»

Για εκτύπωση, κλικ στο κάτω μέρος του μενού στην επιλογή: «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2025 (σε αρχείο.pdf)».

Προσοχή! Στην εφαρμογή myAADEapp για κινητά τηλέφωνα, κλικ στην ενότητα myWallet, όπου υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή για λήψη του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2026.

Πώς πληρώνω

Υπάρχει η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής του ΕΝΦΙΑ 2026, ωστόσο δεν προβλέπεται κάποια έκπτωση. Ακολουθούν όλοι οι τρόποι πληρωμής του εκκαθαριστικού:

IRIS, χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω: