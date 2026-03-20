Το πετρέλαιο καταγράφει αύξηση άνω του 40% από τα τέλη Φεβρουαρίου, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί το ταχύτερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο για την αποκλιμάκωση των τιμών εν μέσω της κλιμακούμενης ενεργειακής κρίσης, επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), καλώντας καταναλωτές, επιχειρήσεις και βιομηχανία να προσαρμόσουν άμεσα τη συμπεριφορά τους.

Σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο οργανισμός τονίζει ότι τα μέτρα ενίσχυσης της προσφοράς δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τη «μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου», η οποία συνδέεται με την ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν. Αντίθετα, η μείωση της ζήτησης μπορεί να προσφέρει ταχύτερη ανακούφιση στους καταναλωτές και να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών.

Μεταξύ των βασικών συστάσεων περιλαμβάνονται η τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό, ο περιορισμός των μετακινήσεων με ιδιωτικά οχήματα και αεροπλάνα, καθώς και η στροφή σε εναλλακτικές μορφές κατανάλωσης ενέργειας, όπως η ηλεκτρική μαγειρική αντί της χρήσης υγραερίου. Παράλληλα, προτείνεται η μείωση των ορίων ταχύτητας, η ενίσχυση της συνεπιβίβασης και η μεγαλύτερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων, ιδίως στον τομέα των οδικών μεταφορών που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 45% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει ήδη οδηγήσει σε έντονη άνοδο των τιμών, με το πετρέλαιο να καταγράφει αύξηση άνω του 40% από τα τέλη Φεβρουαρίου, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από το 2022. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η ουσιαστική διακοπή της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, χώρες έχουν αρχίσει να αξιοποιούν τα στρατηγικά αποθέματα, με τον IEA να έχει ήδη συμφωνήσει στην απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών, στη μεγαλύτερη παρέμβαση στην ιστορία του, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα διάθεσής τους στην αγορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα με τα μέτρα περιορισμού της ζήτησης, κυβερνήσεις εξετάζουν δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών και τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Στην Ισπανία εξετάζεται μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, ενώ η Ιταλία έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Αντίστοιχα, η Γερμανία διερευνά τρόπους προστασίας των πολιτών, ακόμη και μέσω έκτακτης φορολόγησης των ενεργειακών εταιρειών.

Ο IEA καταλήγει ότι η συντονισμένη δράση για τη μείωση της κατανάλωσης μπορεί να αποτελέσει άμεσο και κρίσιμο μοχλό για τη σταθεροποίηση της αγοράς και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων.

