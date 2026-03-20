Το 47,3% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημειώνοντας οριακή αύξηση σε σχέση με το 47,2% του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η αιολική ενέργεια αποτέλεσε την κυρίαρχη πηγή μεταξύ των ΑΠΕ, καλύπτοντας το 37,5% της συνολικής «πράσινης» παραγωγής ηλεκτρισμού. Ακολούθησε η ηλιακή ενέργεια με 27,5%, ενώ η υδροηλεκτρική ενέργεια συνεισέφερε 25,9%. Μικρότερα ποσοστά προήλθαν από καύσιμα ανανεώσιμης προέλευσης (8,5%) και από γεωθερμία και άλλες πηγές (0,5%).

Η ηλιακή ενέργεια κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, με άνοδο 24,6% μέσα στο 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Αντίθετα, η παραγωγή από υδροηλεκτρικά έργα μειώθηκε κατά 11,8%.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, η Δανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, φτάνοντας το 92,4%, κυρίως χάρη στην αιολική ενέργεια. Ακολούθησαν η Αυστρία με 83,1% (κυρίως υδροηλεκτρική ενέργεια) και η Πορτογαλία με 82,9%, συνδυάζοντας υδροηλεκτρικά και αιολικά.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (16,2%), την Τσεχία (16,6%) και τη Σλοβακία (17,8%), υποδεικνύοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ενεργειακή μετάβαση μεταξύ των χωρών της ΕΕ.