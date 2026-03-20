Έντονη μεταβλητότητα καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό και το ασήμι να εμφανίζουν άνοδο, αλλά την ίδια στιγμή να οδεύουν προς σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες, αντανακλώντας το νευρικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές.

Παρά την πρόσφατη ανοδική κίνηση, με την τιμή του χρυσού να διαμορφώνεται στα 4.678 δολάρια (+1,57%) και του ασημιού στα 72,175 δολάρια (+1,35%), σε εβδομαδιαία βάση τα δύο μέταλλα κινούνται πτωτικά. Ο χρυσός βρίσκεται σε τροχιά απωλειών που προσεγγίζουν το 9%, ενώ το ασήμι καταγράφει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, άνω του 10%.

Η πίεση στις τιμές έγινε ιδιαίτερα αισθητή την Πέμπτη, όταν τα πολύτιμα μέταλλα ακολούθησαν το ευρύτερο κύμα ρευστοποιήσεων, με τις spot τιμές να υποχωρούν περίπου κατά 3%, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Καθοριστικό ρόλο στο κλίμα διαδραματίζει η αστάθεια στην αγορά πετρελαίου, η οποία επηρεάζει συνολικά τη διάθεση ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές. Την Παρασκευή, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν νευρικά, καταγράφοντας αρχικά απώλειες πριν περάσουν εκ νέου σε ήπια άνοδο, ενισχύοντας την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι διεθνείς μετοχικές αγορές παρουσίασαν μεικτή εικόνα, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται χωρίς σαφή κατεύθυνση, τις ασιατικές να καταγράφουν κυρίως απώλειες και τα futures της Wall Street να προμηνύουν αρνητικό άνοιγμα, μετά τη χθεσινή πτωτική συνεδρίαση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πρόσφατη έντονη μεταβλητότητα στον χρυσό συνδέεται με την αντιστροφή της ισχυρής ανόδου που είχε προηγηθεί πριν από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Όπως σημειώνεται, μεγάλο μέρος της ανόδου αυτής τροφοδοτήθηκε από βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις και στρατηγικές momentum, οι οποίες πλέον υποχωρούν.

Κατά το 2025, χρυσός και ασήμι κατέγραψαν εντυπωσιακά ράλι, με κέρδη 66% και 135% αντίστοιχα, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Ωστόσο, το 2026 χαρακτηρίζεται από σαφώς μεγαλύτερη αστάθεια, με το ασήμι να σημειώνει μάλιστα τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τη δεκαετία του 1980 στα τέλη Ιανουαρίου.