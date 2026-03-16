Ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά μέσο προστασίας απέναντι στον πληθωρισμό και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ωστόσο σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων τείνει να υποαποδίδει σε σύγκριση με άλλες επενδυτικές επιλογές.

Υποχωρούν οι τιμές του χρυσού και του ασημιού στις διεθνείς αγορές, ενώ αντίθετα το πλατίνα και το παλλάδιο κινούνται ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη στη σημερινή συνεδρίαση.

Ο χρυσός διαμορφώνεται στα 4.991,50 δολάρια, σημειώνοντας πτώση κατά 70,20 δολάρια ή 1,39%, με την τάση να παραμένει καθοδική σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στις 12:00 μ.μ. (EDT). Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο ασήμι, το οποίο διαπραγματεύεται στα 80,49 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 0,853 δολαρίων ή 1,05%, επίσης σε καθοδική πορεία.

Αντίθετα, ανοδικά κινούνται τα άλλα πολύτιμα μέταλλα. Η πλατίνα ενισχύεται κατά 44,40 δολάρια ή 2,17%, φτάνοντας στα 2.086,50 δολάρια, με την τάση να χαρακτηρίζεται ανοδική. Θετική είναι και η πορεία του παλλαδίου, το οποίο καταγράφει άνοδο 21,30 δολαρίων ή 1,35%, διαμορφούμενο στα 1.601,00 δολάρια. Το αμερικανικό δολάριο υποχώρησε από υψηλό δεκαμήνου, εξέλιξη που καθιστά τον χρυσό πιο ελκυστικό για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα. Ωστόσο, η πιθανότητα παρατεταμένης διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την πορεία του πολύτιμου μετάλλου, καθώς αυξάνεται το κόστος ευκαιρίας διακράτησης ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν αποφέρει τόκο.

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σε μια σειρά σημαντικών οικονομικών εξελίξεων μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ των οποίων τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, καθώς και την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Τρίτης και της Τετάρτης, καθώς τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δεν δείχνουν σημαντικές μεταβολές στις βασικές προοπτικές της οικονομίας. Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο ηγεσίας, καθώς αναμένεται η ανάληψη καθηκόντων από τον Κέβιν Γουόρς, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.