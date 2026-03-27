Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο την Παρασκευή λόγω αγορών σε χαμηλότερες τιμές, ωστόσο εξακολουθεί να κατευθύνεται προς την τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενδυναμώνει το δολάριο και ενισχύει τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,1% στα 4.425,39 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο ενισχύθηκαν κατά 1% στα 4.421,30 δολάρια. Παρά την άνοδο, το πολύτιμο μέταλλο οδεύει προς εβδομαδιαία πτώση περίπου 1,4%, έχοντας αγγίξει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα χαμηλό τεσσάρων μηνών.

Αναλυτές της αγοράς σημειώνουν ότι οι αρχικές πιέσεις ρευστότητας έχουν υποχωρήσει και πλέον επενδυτές εκμεταλλεύονται τις χαμηλότερες τιμές για τοποθετήσεις στον χρυσό. Η ζήτηση αυξήθηκε κυρίως από επενδυτές που θεώρησαν την πρόσφατη πτώση ως ευκαιρία αγοράς.

Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου Brent πλησίασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε για δέκα ημέρες την παύση επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταταστάσεις του Ιράν. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, ενώ εξετάζεται ακόμη και η χρήση χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη του στρατηγικής σημασίας ιρανικού πετρελαϊκού κόμβου στο νησί Kharg.

Από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενισχύοντας τους φόβους για πληθωρισμό, κάτι που υπό κανονικές συνθήκες θα στήριζε τον χρυσό ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Ωστόσο, τα υψηλότερα επιτόκια λειτουργούν αρνητικά για τον χρυσό, καθώς δεν αποδίδει τόκο.

Οι αγορές πλέον δεν αναμένουν μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ μέσα στο 2026 και δίνουν πιθανότητα περίπου 40% για αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, ενώ πριν από την έναρξη του πολέμου οι επενδυτές περίμεναν δύο μειώσεις επιτοκίων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο χρυσός προσπαθεί να ανακάμψει μετά την πρόσφατη πτώση, αλλά η αγορά θα παραμείνει σε συνθήκες έντονης μεταβλητότητας μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση με το Ιράν.

Στην Ινδία, οι χαμηλότερες τιμές προσέλκυσαν αγοραστές αυτή την εβδομάδα, αν και πολλοί επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, περιμένοντας πιθανή περαιτέρω πτώση των τιμών. Παράλληλα, τα αποθέματα χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Αύγουστο του 2018, εν μέσω των επιπτώσεων που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν στις αγορές.