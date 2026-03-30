Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω της γεωπολιτικής έντασης και ανησυχιών για την παγκόσμια οικονομία.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στις ασιατικές αγορές στα 4.503,80 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 0,25%. Ανοδικά κινείται και το ασήμι, το οποίο έφτασε στα 70,155 δολάρια με άνοδο 0,51%. Ισχυρή άνοδο σημείωσε και η πλατίνα, η οποία έφτασε στα 1.912,60 δολάρια με κέρδη 1,35%, ενώ το παλλάδιο κινήθηκε επίσης υψηλότερα στα 1.420 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 0,99%.

Η γενικότερη άνοδος στα μέταλλα αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν, την ώρα που στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας προειδοποιούν για νέο σοκ στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα και οι αγορές ανησυχούν για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post, το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, με χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες και πεζοναύτες να μεταφέρονται ήδη στη Μέση Ανατολή. Οι επιχειρήσεις δεν αναμένεται να αποτελούν πλήρη εισβολή, αλλά πιθανόν να περιλαμβάνουν επιδρομές ειδικών δυνάμεων και συμβατικών στρατευμάτων σε στρατηγικούς στόχους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν», συμπεριλαμβανομένου του Kharg Island, του βασικού εξαγωγικού τερματικού σταθμού πετρελαίου της χώρας.

Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν πιθανή νέα κλιμάκωση του πολέμου, οι επιπτώσεις του οποίου έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί, με το αμερικανικό αργό να έχει αυξηθεί πάνω από 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου και το Brent να καταγράφει άνοδο άνω του 55%. Στελέχη της πετρελαϊκής αγοράς προειδοποιούν ότι η διαταραχή στην προσφορά λόγω του πολέμου είναι ήδη μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι αγορές και εκτιμούν ότι οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα σύντομα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο, η λειτουργία του οποίου έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση. Αναλυτές και στελέχη του κλάδου προειδοποιούν ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει ξανά έως τα μέσα Απριλίου, διαφορετικά οι διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα επιδεινωθούν σημαντικά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, εταιρείες και οργανισμοί προετοιμάζονται για ένα περιβάλλον όπου η σύγκρουση και οι υψηλές τιμές πετρελαίου θα αποτελέσουν μακροχρόνια πρόκληση, επηρεάζοντας το κόστος μεταφορών, εφοδιαστικές αλυσίδες και ευρύτερα την παγκόσμια οικονομία. Ταυτόχρονα, τα αμερικανικά χρηματιστηριακά futures υποχώρησαν την Κυριακή το βράδυ, ενώ και οι αγορές της Ασίας άνοιξαν πτωτικά, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο ανήσυχοι για την πορεία του πολέμου και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία.