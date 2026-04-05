Το Χρυσό Μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής του Καΐρου, με 14.366 πόντους.
Ο σπουδαίος Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε τρίτος το πρόγραμμά του. Γι’ ακόμη μία φορά έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και κατάφερε να συγκεντρώσει 14.366 βαθμούς, βάζοντας τον πήχη ψηλά από νωρίς.
«Τα καταφέραμε ! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Instagram και ανέβασε φωτογραφία με το χρυσό μετάλλιο.
Αναλυτικά η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου
Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366
Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300
Λιου (Κίνα) – 13.866
Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833
Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800
Άλβαρες (Χιλή) – 13.400
Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066
