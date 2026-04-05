Οι Λιού και Αβετισιάν, οι δύο ανταγωνιστές του Πετρούνια δεν κατάφεραν να τον περάσουν και έμειναν πίσω του, συμπληρώνοντας το βάθρο.

Το Χρυσό Μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής του Καΐρου, με 14.366 πόντους.

Ο σπουδαίος Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε τρίτος το πρόγραμμά του. Γι’ ακόμη μία φορά έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και κατάφερε να συγκεντρώσει 14.366 βαθμούς, βάζοντας τον πήχη ψηλά από νωρίς.

«Τα καταφέραμε ! Χωρίς μέση σε αυτόν τον αγώνα αλλά κλείδωσε η πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Οκτώβρη και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Instagram και ανέβασε φωτογραφία με το χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου

Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366

Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300

Λιου (Κίνα) – 13.866

Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833

Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800

Άλβαρες (Χιλή) – 13.400

Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066

