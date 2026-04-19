Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη του.

Η κόρη του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση, Σοφία, ξεκίνησε πρωταθλητισμό στην ενόργανη γυμναστική, συμμετέχοντας στην κατηγορία των παγκορασίδων στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, πλέει σε πελάγη ευτυχίας αλλά και συγκίνησης με την κόρη του να αγωνίζεται στην ενόργανη γυμναστική και να κατακτά τέσσερα μετάλλια.

Η ανάρτησή του

«Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι! Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια! Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελο σου πάνω απ’όλα! Τελειώσαμε τον αγώνα μας με 2 χρυσά 1 ασημένιο και ένα χάλκινο!

Η διαδρομή που ξεκινάει να είναι μαγική γεμάτη συγκινήσεις! Συγχαρητήρια σε όλη την καταπληκτική ομαδάρα του Gymnastics Stars Sports Club και στην προπονήτριά μας».

{https://www.instagram.com/reels/DXRsHU9khsK/}