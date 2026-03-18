Φέτος, η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου «πέφτει» Τετάρτη. Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τιμούμε και γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδας, μετά τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Τούρκου δυνάστη, έπειτα από 400 χρόνια σκλαβιάς.

Η εθνική επέτειος της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία, γιορτάζεται κάθε χρόνο στη χώρα μας την 25η Μαρτίου. Πρόκειται για μία σπουδαία θρησκευτική εορτή (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), ενώ για όλους τους Έλληνες είναι μία ημέρα υπερηφάνειας, η οποία συμβολίζει την ενότητα και την εθνική ανεξαρτησία.

Πρόκειται για την ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών με σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, του ελληνικού κράτους που υφίσταται έως και σήμερα. Ουσιαστικά, την 25η Μαρτίου, γιορτάζουμε την έναρξη και όχι τη λήξη της επανάστασης, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου.

Η επέτειος της 25η Μαρτίου καθιερώθηκε στις 15 Μαρτίου του 1838 από τον βασιλιά Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν και επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή, με στόχο να τονωθεί το ηθικό των υπόδουλων Ελλήνων.

25η Μαρτίου: Τι ισχύει με την αργία - Η διήμερη αργία για τα σχολεία

Η 25η Μαρτίου έχει καθοριστεί από το νόμο ως υποχρεωτική αργία. Ας δούμε τι ισχύει για τους μισθωτούς και τους μαθητές τη συγκεκριμένη μέρα:

Οι μαθητές, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, θα γιορτάζουν τη συγκεκριμένη μέρα με ένα διήμερο χωρίς μαθήματα, αφού οι σχολικές γιορτές πραγματοποιούνται την παραμονή της εθνικής επετείου, δηλαδή, στις 24 Μαρτίου.

Την ημέρα αυτή δεν γίνονται κανονικά μαθήματα, καθώς τα σχολεία διοργανώνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στον εορτασμό της Ελληνική Επανάσταση του 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Παρότι οι μαθητές δεν παρακολουθούν τα καθημερινά μαθήματα, η παρουσία θεωρείται υποχρεωτική (τηρείται κανονικά απουσιολόγιο).

Τέλος, όσον αφορά στους μισθωτούς, στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων - πλην εκείνων που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών αργίων.

Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την αργία της 25ης Μαρτίου

Οι διατάξεις για τις εξαιρέσιμες εορτές περιλαμβάνονται στα άρθρα 203 και 219 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, ΠΔ 62/2025.

Άρθρο 219 του (ΚΕΔ) ΠΔ 62/2025 ή άρθρο 2 του ΝΔ 3755/57, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

«1. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τις Κυριακές και στις εορτές που αναφέρονται παρακάτω δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας για την απασχόληση αυτή και των άλλων ενδεχόμενων συνεπειών, την προσαύξηση εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) που προβλέπεται από την 8900/1946 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, όπως αυτή ερμηνεύθηκε αυθεντικά με την 25825/1951 απόφαση των ιδίων Υπουργών, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι εν λόγω αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

2. Ως εξαιρέσιμες γιορτές κατά τις οποίες παρέχεται η ανωτέρω προσαύξηση νοούνται

α) η της 25ης Μαρτίου,

β) η της Δευτέρας του Πάσχα,

γ) η της 1ης Μαΐου,

δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),

ε) η της 28ης Οκτωβρίου,

στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου),

ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου,

η) η της 1ης Ιανουαρίου και

θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου).

3. Στους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο, οι οποίοι δεν απασχολήθηκαν για λόγους που δεν οφείλονται σε εκείνους κατά τις ημέρες της παρ. 2, καταβάλλεται για κάθε μία από αυτές ποσό ίσο με το ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση.».