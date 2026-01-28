Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) επιδιώκει η φετινή συνεδρίαση για τα επιτόκια να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και χωρίς πολιτκές «αναταράξεις».

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη (28/1) σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την ικανότητά της να καθορίζει τα επιτόκια χωρίς πολιτική παρέμβαση.

Το βασικό επιτόκιο δανεισμού παραμένει στο εύρος 3,5% - 3,75%, μετά από τρεις συνεχόμενες μειώσεις στα τέλη του προηγούμενου έτους. Ορισμένα μέλη της Fed έχουν τονίσει πρόσφατα ότι προτιμούν να παρακολουθήσουν πρώτα τις επιπτώσεις αυτών των μειώσεων πριν εξετάσουν νέες αλλαγές, υποδεικνύοντας ότι η παύση στα επιτόκια μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

{https://x.com/BrandonStraka/status/2016590097056166140}

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε καθοριστική στιγμή για την 112χρονη ιστορία της κεντρικής τράπεζας, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει υπόθεση που έχει σημαντικές συνέπειες για την ανεξαρτησία της Fed. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ αντέδρασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με ένα εντυπωσιακό βίντεο υπεράσπισης της ανεξαρτησίας της Fed.

Δείτε εδώ την συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας

{https://www.youtube.com/watch?v=WFShyn6C_6E}

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ξεκίνησε την συνέντευξη τύπου λέγοντας:

«Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με σταθερούς ρυθμούς το περασμένο έτος και εισέρχεται στο 2026 με ισχυρά θεμέλια. Παρότι η αύξηση της απασχόλησης παραμένει περιορισμένη, το ποσοστό ανεργίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Στο πλαίσιο των στόχων της, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο»

{https://x.com/federalreserve/status/2016601138108174630}

O πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε επίσης ότι η Fed θα μπορούσε να εξετάσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής όταν διαπιστωθεί ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.

Όπως ανέφερε, αναμένει ότι «οι επιπτώσεις των δασμών στις τιμές των αγαθών θα κορυφωθούν και στη συνέχεια θα αρχίσουν να υποχωρούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες σημαντικές αυξήσεις δασμών».

«Αυτό είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε στη διάρκεια του έτους. Αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί ένδειξη ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε χαλάρωση της πολιτικής μας», πρόσθεσε.

Ισχυρή υπεράσπιση της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Όπως σημείωσε ο Τζερόμ Πάουελ, «ο σκοπός της ανεξαρτησίας δεν είναι να προστατεύει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ή πρόσωπα. Πρόκειται για μια πρακτική που έχει υιοθετηθεί από όλες τις ανεπτυγμένες δημοκρατίες στον κόσμο. Είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει υπηρετήσει αποτελεσματικά τους πολίτες, διασφαλίζοντας ότι η νομισματική πολιτική δεν ελέγχεται άμεσα από αιρετούς αξιωματούχους».

«Ο λόγος είναι ότι η νομισματική πολιτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε έναν εκλογικό κύκλο για να επηρεαστεί η οικονομία με πολιτικά ωφέλιμο τρόπο», υπογράμμισε ο Πάουελ. «Αν χαθεί αυτή η ανεξαρτησία, είναι πολύ δύσκολο να ανακτηθεί. Δεν πιστεύω ότι την έχουμε χάσει — ούτε ότι θα τη χάσουμε. Χάρη σε αυτήν, οι κεντρικές τράπεζες, παρότι δεν είναι τέλειες, έχουν καταφέρει να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον».