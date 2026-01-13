Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της Fed.

Σε κοινή δημόσια παρέμβαση προχώρησαν κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, μετά τη δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Στη δήλωσή τους υπογραμμίζουν ότι ο Τζερόμ Πάουελ «έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, με προσήλωση στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση απέναντι στο δημόσιο συμφέρον», σημειώνοντας ότι χαίρει καθολικού σεβασμού και εκτίμησης από τη διεθνή κεντρική τραπεζική κοινότητα. Παράλληλα, επισημαίνουν πως η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής ισορροπίας και της συνολικής οικονομικής σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών, τονίζοντας ότι η διαφύλαξή της είναι ζωτικής σημασίας, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Τη δήλωση υπογράφουν, μεταξύ άλλων, η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο Άντριου Μπέιλι, διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, ο Έρικ Τεντίν, διοικητής της Τράπεζας της Σουηδίας, ο Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Δανίας, ο Μάρτιν Σλέγκελ από την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, η Ίντα Βόλντεν Μπάχε από την Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας, η Μισέλ Μπούλοκ από την Αποθεματική Τράπεζα της Αυστραλίας και ο Τιφ Μακλέμ από την Τράπεζα του Καναδά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι παρεμβάσεις του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης εις βάρος της Fed ενδέχεται να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, με πιθανές αρνητικές συνέπειες για τον πληθωρισμό και το κόστος δανεισμού. Μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου της τράπεζας, ο Ντάιμον τόνισε ότι «όλοι πιστεύουμε στην ανεξαρτησία της Fed» και προειδοποίησε πως οτιδήποτε την περιορίζει «πιθανότατα δεν είναι καλή ιδέα», καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών και, μεσοπρόθεσμα, των επιτοκίων.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης προκάλεσε ανησυχίες στις αγορές και σπάνιες αντιδράσεις ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις δήλωσε ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε υποψήφιο του Τραμπ για θέσεις στη Fed έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση, δημιουργώντας ενδεχόμενο πολιτικό εμπόδιο για τον πρόεδρο.

Ήδη από τον Ιούλιο, όταν οι σχέσεις του Λευκού Οίκου με τη Fed είχαν επιδεινωθεί, κορυφαία στελέχη της Wall Street είχαν αναδείξει τη σημασία της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.