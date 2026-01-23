Η εταιρεία με έδρα την Πράγα, η οποία κατασκευάζει τεθωρακισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα, άντλησε συνολικά 3,8 δισ. ευρώ μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς της

Οι μετοχές της τσεχικής αμυντικής εταιρείας Czechoslovak Group (CSG) εκτινάχθηκαν άνω του 30% κατά το ντεμπούτο τους στο Euronext την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο της άμυνας, σε μια περίοδο που η Ευρώπη ενισχύει την προσπάθειά της για στρατιωτική αυτονομία.

Η CSG, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αμυντικές εταιρείες παγκοσμίως, εισήχθη στο χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν με άνοδο περίπου 29% στα 32,25 ευρώ το μεσημέρι, έχοντας καταγράψει νωρίτερα κέρδη έως και 32%. Η αποτίμηση της εταιρείας διαμορφώθηκε κοντά στα 32,5 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία με έδρα την Πράγα, η οποία κατασκευάζει τεθωρακισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα, άντλησε συνολικά 3,8 δισ. ευρώ μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Σύμφωνα με το Euronext, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή αμυντικής εταιρείας που έχει καταγραφεί ποτέ, τόσο ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια όσο και ως προς τη χρηματιστηριακή αξία.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την CSG, καθώς εισερχόμαστε στην αγορά του Euronext Άμστερνταμ και χαιρετίζουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές», δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Μίχαλ Στρναντ. Όπως ανέφερε, η είσοδος στο χρηματιστήριο ενισχύει τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα διευρύνει τη δυνατότητα επενδύσεων σε καινοτομία και διεθνή επέκταση, με στόχο τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και κυβερνητικών εταίρων.

Η εισαγωγή της CSG πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει ακόμη και με χρήση στρατιωτικής ισχύος για την κατάληψη της Γροιλανδίας από τη Δανία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, αν και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι υπήρξε συμφωνία-πλαίσιο για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές αγορές συνεχίζουν να στρέφονται μαζικά προς τις αμυντικές μετοχές, με τη ζήτηση να ενισχύεται από χρηματοδότηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικών κρατών και ιδιωτικών κεφαλαίων. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σταδιακή αποδυνάμωση της αμερικανικής αμυντικής ομπρέλας στην Ευρώπη τροφοδοτούν μια μακροπρόθεσμη «μεγα-τάση» στον αμυντικό τομέα.