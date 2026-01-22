Η Τράπεζα στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ, ποσό που κρίνεται επαρκές για να ενισχύσει περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις.

Βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολογιακού τίτλου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) άνοιξε η Eurobank, σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και βελτιστοποίηση της δομής χρηματοδότησής της.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών των ελληνικών τραπεζών για την κάλυψη των εποπτικών απαιτήσεων που αφορούν τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η τράπεζα στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ, ποσό που κρίνεται επαρκές για να ενισχύσει περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία για μελλοντικές κινήσεις.

Ο τίτλος έχει διάρκεια 11 ετών, στοιχείο που υποδηλώνει τη μακροπρόθεσμη στόχευση της έκδοσης, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης σε προγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική για ομολογίες Tier II.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να παρακολουθείται στενά από την αγορά. Πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι το κλίμα είναι θετικό, αντανακλώντας τόσο τη βελτιωμένη εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όσο και την αυξημένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές τράπεζες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τα ευνοϊκότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν πλέον στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, μετά από χρόνια αναδιάρθρωσης, μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ενίσχυσης της οργανικής κερδοφορίας.