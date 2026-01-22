Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στην ΕΡΤ.

Προσλήψεις 19 ατόμων σε 6 ειδικότητες στην ΕΡΤ. Σύμφωνα με την προκήρυξη η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ενδιαφέρεται να προσλάβει Διευθυντές φωτογραφίας, βοηθούς σκηνοθέτη, γραφίστες, Βοηθούς σκηνοθέτη, διευθυντές παραγωγής και σκηνοθέτες.

Περιγραφή έργου

Για το έργο του φωτισμού των στούντιο, καθώς και των εξωτερικών καλύψεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε τρεις (3) Διευθυντές Φωτογραφίας.

Για το έργο της υλοποίησης της παραγωγής και της σκηνοθεσίας, της μετάδοσης θεμάτων (play out) στα κοντρόλ της ΕΡΤ (πρωινή, βραδινή και μεταμεσονύχτια ζώνη) των τηλεοπτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), καθώς και των δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε τρεις (3) Βοηθούς Σκηνοθέτη.

Για το έργο της παραγωγής και της γραφιστικής απεικόνισης των κεντρικών δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών (πολιτικών και αθλητικών) εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων) η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε τρεις (3) Γραφίστες.

Για το έργο του συντονισμού του σκηνοθέτη στο κοντρόλ με το τηλεοπτικό πλατό, καθώς και τη διάταξη των καμερών στον χώρο, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε τρεις (3) Βοηθούς Σκηνοθέτη τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager).

Για το έργο της οργάνωσης και της εκτέλεσης της παραγωγής για τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένες ή έκτακτες), της κατάρτισης οικονομικών προϋπολογισμών για τις υπό εκτέλεση παραγωγές, του προ παραγωγικού σταδίου και της τελικής εκτέλεσης του παραγομένου έργου (απευθείας ή μαγνητοσκοπημένου), καθώς και της κάλυψης εξωτερικών μεταδόσεων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε τέσσερις (4) Διευθυντές Παραγωγής.

Για το έργο της σκηνοθεσίας δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων)ενημερωτικών εκπομπών για πολιτικά και αθλητικά γεγονότα (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε τρεις (3) Σκηνοθέτες.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 27.01.2026 ημέρα Τρίτη.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, μέσω email στο tm. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210 607 5687 ή 5673 ή 5676 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της/του υποψηφίας/ου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ της/του είναι γνήσια και αληθή. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο που θα τους ζητηθεί.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει κατά την ανέλεγκτη κυριαρχική της εκτίμηση εάν θα αναθέσει τη σύμβαση έργου σε άλλη/ο υποψήφια/ο ή εάν θα προβεί σε νέα προκήρυξη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η/ο εργολάβος παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση του έργου ή επέλθει η λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.