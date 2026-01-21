Για την υλοποίηση του έργου θα συσταθεί κοινή εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), στην οποία ο Όμιλος Τσάκου θα κατέχει ποσοστό 60%, ενώ η Metlen το υπόλοιπο 40%.

Σε στρατηγική ενεργειακή συμφωνία προχωρούν η Metlen και ο Όμιλος Τσάκου, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Οι επίσημες ανακοινώσεις για τη σύμπραξη αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο, επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση δύο ισχυρών ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα της ενέργειας.

Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εμπορική διαχείριση υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης. Για την υλοποίηση του έργου θα συσταθεί κοινή εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), στην οποία ο Όμιλος Τσάκου θα κατέχει ποσοστό 60%, ενώ η Metlen το υπόλοιπο 40%.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 251,9 MW, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας εκτιμώμενης χωρητικότητας 375 MWh. Το έργο θα αναπτυχθεί στην Κεντρική Ελλάδα, με την έναρξη της επένδυσης να τοποθετείται εντός του 2026 και την ολοκλήρωσή της να εκτιμάται για τις αρχές του 2028.

Για τη Metlen, η συγκεκριμένη συμφωνία σηματοδοτεί περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας νέας γενιάς, καθώς η εταιρεία θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου, θα αναλάβει την κατασκευή του και θα ενσωματώσει την εμπορική του λειτουργία στο ευρύτερο πλαίσιο της ενεργειακής της διαχείρισης. Από την πλευρά του Ομίλου Τσάκου, η επένδυση εντάσσεται στη διεύρυνση της παρουσίας του στον τομέα της πράσινης ενέργειας, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία του σε έργα μεγάλης κλίμακας.

Η σύμπραξη, με τη σφραγίδα των επικεφαλής των δύο ομίλων, του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του Νίκου Τσάκου, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κομβικό βήμα για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος μέσω σύγχρονων λύσεων αποθήκευσης.