Πολλοί εργαζόμενοι έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο ταμείο ανεργίας ΔΥΠΑ παίρνοντας την κρατική επιδότηση. Η διαδικασία είναι απλή αλλά τι γίνεται όμως αν μέσα στον επαγγελματικό τους βίο αναγκαστούν να μείνουν και πάλι χωρίς δουλειά;

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις προϋποθέσεις που μπορεί ένας άνεργος να λάβει επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά. Χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν λάβει τουλάχιστον μία φορά επίδομα ανεργίας. Αρκετοί όμως βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση και για δεύτερη φορά να αναζητήσουν δουλειά. Μέχρι όμως να βρουν εργασία θα πρέπει να επιδοτείται η ανεργία τους. Με ποιες όμως προϋποθέσεις;

τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους, απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων: