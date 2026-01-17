Σήμερα, ένας στους τρεις μισθωτούς αποχωρεί με πρόωρη και μειωμένη σύνταξη, υπομένοντας μείωση που φτάνει έως και το 30%.

Σημαντικές αυξήσεις στη σύνταξή τους μπορούν να εξασφαλίσουν οι μισθωτοί που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και ειδικότερα όσοι συμπληρώνουν από 35 έως 40 έτη ασφάλισης. Πρόκειται για τη λεγόμενη «χρυσή πενταετία», καθώς το ισχύον σύστημα αναπλήρωσης επιβραβεύει όσους παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο έως τη 40ετία, προσφέροντας μηνιαίες αυξήσεις που κυμαίνονται από 26,2 έως και 252 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του νόμου 4670/2020, ο οποίος αναμόρφωσε τα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων. Τα νέα ποσοστά ξεκινούν από 11,55% για 15 έτη ασφάλισης και φθάνουν έως και το 50% ή και υψηλότερα για 40 έτη, με κορύφωση στο 50,01%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα έτη από 36 έως 40, όπου η ετήσια προσαύξηση ανέρχεται στο 2,55%.

Αντίθετα, όσοι έχουν πάνω από 40 χρόνια ασφάλισης εμφανίζονται λιγότερο ευνοημένοι, καθώς η προσαύξηση μετά τη 40ετία περιορίζεται μόλις στο 0,5% ανά επιπλέον έτος. Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, η αποφυγή της πρόωρης εξόδου μπορεί να αποφέρει όφελος περίπου 130 ευρώ μηνιαίως.

Οι πλέον κερδισμένοι του ισχύοντος συστήματος είναι όσοι αποχωρούν με 40ετία ασφάλισης, ακόμη και μέσω εξαγοράς πλασματικών ετών. Όσο περισσότερα έτη συμπληρώνονται στο διάστημα 30,1 έως 40 ετών ασφάλισης, τόσο υψηλότερη είναι η τελική σύνταξη, με τη μεγαλύτερη απόδοση να εντοπίζεται στην πενταετία 35 - 40.

Ενδεικτικά, για συντάξιμες αποδοχές 3.500 ευρώ, η αύξηση στη 40ετία φτάνει τα 252 ευρώ τον μήνα. Για αποδοχές 1.000 ευρώ, το όφελος ανέρχεται σε 72 ευρώ. Στην 35ετία, η αύξηση διαμορφώνεται στα 35 ευρώ για 1.000 ευρώ αποδοχές και στα 123 ευρώ για 3.500 ευρώ.

Πώς υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές

Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των μεικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 έως και τον μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κύριας σύνταξης. Ο υπολογισμός γίνεται σε 14 μισθούς ετησίως, λόγω των δώρων.

Ο ακριβής υπολογισμός πραγματοποιείται από τον ΕΦΚΑ κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Ωστόσο, οι ασφαλισμένοι μπορούν να έχουν μια αξιόπιστη εκτίμηση μέσω του ψηφιακού ατομικού λογαριασμού ασφάλισης στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, όπου καταγράφονται όλες οι αποδοχές και οι εισφορές από το 2002 και μετά.

«Χρυσό» διαβατήριο τα πλασματικά έτη

Ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για τη συνταξιοδότηση αποτελούν τα πλασματικά έτη, τα οποία επιτρέπουν σε χιλιάδες ασφαλισμένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να αποχωρήσουν έως και 7 χρόνια νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας. Η εξαγορά πλασματικών ετών μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αυξήσει τη σύνταξη έως και κατά 100 ευρώ τον μήνα, εφόσον γίνει με τις τρέχουσες εισφορές (20% για τον κλάδο σύνταξης) ή με υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αναγνωρίζονται, μεταξύ άλλων, οι χρόνοι στρατιωτικής θητείας, επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας, καθώς και κύησης και λοχείας για τις μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ.

Τι πρέπει να προσέξουν πριν από την αίτηση

Πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα πρέπει:

- Να διαθέτουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί τον χρόνο ασφάλισης και επιταχύνει τη διαδικασία απονομής της σύνταξης.

- Να έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, συμπληρώνοντας τόσο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης όσο και το ισχύον όριο ηλικίας.

Τα ποσοστά αναπλήρωσης:

- 15 έτη ασφάλισης: 11,55%

- 30 έτη: 26,37% (από 24,80% παλαιότερα)

- 35 έτη: 37,31% (από 33,81%)

- 40 έτη: 50,01% (από 42,80%)

Μετά τη 40ετία, η ετήσια προσαύξηση περιορίζεται στο 0,5%, με ορισμένες εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων.





