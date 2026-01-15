Όλες οι αλλαγές και οι προκηρύξεις που έρχονται στο ΑΣΕΠ. Το χρονοδιάγραμμα αλλά και ο εκσυγχρονισμός της Ανεξάρτητης Αρχής.

Σε εξεταστικά κέντρα εντός του ΑΣΕΠ και με σημαντικά διευρυμένη Τράπεζα Θεμάτων αναμένεται να διεξαχθεί ο νέος γραπτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, Θάνος Παπαϊωάννου.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ο αναλυτικός προγραμματισμός προσλήψεων για το 2026, ο οποίος προβλέπει συνολικά 16.739 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, εκ των οποίων χιλιάδες θα καλυφθούν τόσο μέσω νέων προκηρύξεων όσο και από τους επιτυχόντες του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού.

Νέος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ το 2027: Εξετάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ θα πραγματοποιηθεί το 2027 με ηλεκτρονικές εξετάσεις σε ειδικά εξεταστικά κέντρα εντός του ΑΣΕΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή υποψηφίων από την περιφέρεια και τα νησιά, η οποία παρουσίασε αύξηση κατά 2% σε σχέση με τους υποψηφίους που κατοικούν στην πρωτεύουσα.

Διεύρυνση Μητρώου Θεμάτων - Νέες θεματικές ενότητες

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στο περιεχόμενο των εξετάσεων, καθώς το Μητρώο Θεμάτων επεκτείνεται από 1.200 σε 1.800 ερωτήσεις και παράλληλα προστίθενται νέες θεματικές ενότητες, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται έως τον Απρίλιο.

Μεταξύ των νέων θεματικών περιλαμβάνονται:

Προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Θεματικές ενότητες Πληροφορικής

Μεταφορά του ΑΣΕΠ στο G-Cloud

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα της Ανεξάρτητης Αρχής, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ τόνισε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε έως το τέλος της άνοιξης να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ στο G-Cloud, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας και την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Προγραμματισμός ΑΣΕΠ 2026: 16.739 προσλήψεις στο Δημόσιο

Ο συνολικός προγραμματισμός για το 2026 περιλαμβάνει 10.449 θέσεις μέσω 9 προκηρύξεων «Κ» και 6.290 θέσεις για επιτυχόντες του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού (1Γ/2025)

Οι προκηρύξεις «Κ» με 10.449 θέσεις

Μεταξύ των προκηρύξεων που προγραμματίζονται περιλαμβάνονται:

43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (θα έρθει έως τέλος Ιανουαρίου)

510 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (αναμένεται άμεσα η έκδοσή της)

1.696 θέσεις ΤΕ & ΔΕ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Φεβρουάριος)

1.600 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού (χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα)

600 θέσεις εργασίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ (εκτός διαγωνισμού) για νοσηλευτές

1.800 θέσεις αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία 50% και άνω (έκδοσή του μετά το Πάσχα)

1.700 θέσεις ΥΕ

2.500 περίπου θέσεις ΔΕ

6.290 θέσεις από τον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (1Γ/2025)

Ο προγραμματισμός του Β΄ Σταδίου προβλέπει:

2.700 θέσεις ΤΕ (έκδοση τον επόμενο μήνα)

3.500 περίπου θέσεις ΠΕ διαφόρων ειδικοτήτων

90 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

Οι προκηρύξεις αυτές θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού, καλύπτοντας τόσο νέες όσο και παλαιότερες κενές θέσεις.