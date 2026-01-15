Απόφαση της ΔΕΔ της ΑΑΔΕ μερική ακύρωση φορών και προστίμων σε βάρος επιχείρησης.

Σε μερική ακύρωση βαρέων φορολογικών καταλογισμών σε βάρος ατομικής επιχείρησης λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Αλεξανδρούπολη προχώρησε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κάνοντας δεκτή εν μέρει ενδικοφανή προσφυγή φορολογουμένου κατά πράξεων της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

Οι αρχικοί καταλογισμοί, που βασίστηκαν σε έμμεσες τεχνικές ελέγχου και συγκεκριμένα στη μέθοδο της αρχής των αναλογιών, είχαν οδηγήσει σε συνολικές επιβαρύνσεις άνω των 80.000 ευρώ για φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, με πρόστιμα ανακρίβειας.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι, ως προς τον έμμεσο προσδιορισμό των εισοδημάτων, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του νόμου, καθώς η φορολογική αρχή είχε εσφαλμένα συνυπολογίσει στις δαπάνες διαβίωσης ποσά που αφορούσαν επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα και αγορές ακινήτων, τα οποία δεν θεωρούνται δαπάνες διαβίωσης και μπορούσαν να καλυφθούν από δηλωμένα ή φορολογημένα κεφάλαια προηγούμενων ετών.

Με βάση αυτή την κρίση, η ΔΕΔ ακύρωσε τον έμμεσο προσδιορισμό και αναμόρφωσε σημαντικά τους καταλογισμούς. Για το φορολογικό έτος 2020, ο συνολικός φόρος εισοδήματος και πρόστιμο μειώθηκε από 22.583,10 ευρώ σε 3.433,11 ευρώ, ενώ για το 2021 η αντίστοιχη επιβάρυνση περιορίστηκε από 22.917,24 ευρώ σε 5.258,52 ευρώ. Αντίστοιχα, για τον ΦΠΑ του 2020 μηδενίστηκε πλήρως η καταλογισθείσα οφειλή των 14.360,85 ευρώ, ενώ για το 2021 το αρχικό ποσό των 21.548,39 ευρώ περιορίστηκε σε μόλις 456,90 ευρώ.

Η απόφαση βασίστηκε, ωστόσο, σε λογιστικό προσδιορισμό για επιμέρους διαφορές, καθώς διαπιστώθηκαν αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων στοιχείων και βιβλίων, οι οποίες δικαιολογούσαν περιορισμένους πρόσθετους φόρους.