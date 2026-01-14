Λήγει στις 15 Ιανουαρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού.

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσει η πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού του ΟΠΕΚΑ. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 18:00 θα κλείσει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για τους δικαιούχους του 2025. Όπως έχει διευκρινιστεί μετά το πέρας της αυριανής προθεσμίας δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι γονείς καλούνται να επισπεύσουν την υποβολή της αίτησής τους και να τσεκάρουν αφενός ότι έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους και αφετέρου ότι έχουν προβεί σε όλες τις προαπαιτούμενες διορθώσεις.

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές του 2026

Για το έτος 2026, το επίδομα παιδιού Α21 θα καταβληθεί σε έξι δόσεις: